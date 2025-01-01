Меню
Хранители времени. Миссия (не) выполнима
Билеты от 1000₽
Спектакль Хранители времени. Миссия (не) выполнима

Спектакль Хранители времени. Миссия (не) выполнима

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Гонка против вечности: новогоднее приключение для всей семьи

Эта история приключилась в Москве! Кромешник, повелитель страха и темных снов, похитил Новый Год. Он остановил великие Часы Вселенной в самом сердце столицы – на Кремлевской башне. Без них радость, надежда и вера в чудеса будут навсегда утрачены, а мир погрузится в ледяную тьму, где правит только ужас и страх.

Но есть надежда! Обычные дети, брат и sister Тёма и Варя, узнав от Деда Мороза о надвигающейся катастрофе, без колебаний бросаются в бой. Их миссия кажется невыполнимой: объездить весь мир всего за считанные часы, найти таинственных Хранителей Времени, которые живут среди людей, и добыть волшебные ключи от Часов Вселенной.

Миссия и задачи юных героев

  • облететь мир!
  • найти Хранителей Времени!
  • добыть волшебные ключи!
  • запустить куранты!

От смелости и решимости Тёмы и Вари зависит всё. Смогут ли дети пробудить силу чуда в себе и других? Станет ли эта новогодняя ночь последней или первой в новом мире, спасённом от кромешной тьмы? Об этом вы узнаете в нашем невероятном семейном приключенческом фэнтези-триллере.

Присоединяйтесь к нам в захватывающей гонке против вечности — Тёма и Варя вступают в бой!

Купить билет на спектакль Хранители времени. Миссия (не) выполнима

Декабрь
27 декабря суббота
11:00
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
от 1000 ₽

