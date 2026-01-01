Опера Сергея Баневича «Храбрый заяц» в Мариинском театре

Сергей Баневич по праву считается классиком детской музыки. По словам знаменитого композитора Исаака Шварца, его произведения — «это музыка, написанная легкой рукой большого мастера». Вклад Баневича в музыкальное просветительство неоценим: он является инициатором международных детских музыкальных фестивалей в Санкт-Петербурге и активно приобщает детей к миру музыкального театра.

Творчество Баневича началось с написания произведений для юных слушателей. В его репертуаре — такие оперы, как «История Кая и Герды», «Городок в табакерке», «Двенадцать месяцев», «Фердинанд Великолепный», а также балеты «Русалочка», «Дюймовочка», «Бэмби» и многие другие. На его музыке выросло не одно поколение зрителей.

Опера «Храбрый заяц»

Опера «Храбрый заяц» (2016) была написана специально по заказу Мариинского театра и предназначена для самых юных слушателей. Это трогательная, динамичная и немного грустная история, основанная на сказке Мамина-Сибиряка «О храбром зайце — длинные уши, косые глаза, короткий хвост» из сборника «Алёнушкины сказки».

Произведение отличается простотой композиционного построения и лаконичностью, что позволяет ему находить отклик как у детей, так и у их родителей. В этой сказке звери наделены человеческими чертами: деревенский франт пес Постойко, кокетка Белочка и хвастливый, но вызывающий сочувствие Заяц. Баневич, как композитор, прекрасно понимает законы восприятия маленьких детей и создает доступную, но в то же время профессионально исполненную музыку.

Не пропустите возможность познакомиться с этим замечательным произведением, которое продолжает традиции детского музыкального театра и вдохновляет новое поколение зрителей!