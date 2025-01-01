Премьера интерактивного спектакля "Храбрый петух по имени Али-Баба" состоится 20 сентября. Эта полезная и увлекательная история, основанная на сказках Генриха Ивановича Турнера, расскажет о мужестве петуха Али-Баба и отваге цыпленка Цыпы. Они становятся героями, защищая птичий двор от злых бродячих собак. Спектакль ответит на вопросы о том, как преодолеть страх и стать настоящим героем, несмотря на опасности.
О Генрихе Ивановиче Турнере
Генрих Иванович Турнер был не только выдающимся врачом и основателем детской ортопедической клиники, но и талантливым писателем и художником. Его сказки были созданы, чтобы отвлечь детей от недугов и показать им красоту и правильные истины окружающего мира. Все образы персонажей спектакля основаны на рисунках Турнера, его учеников и пациентов.
Творческая команда
Спектакль воплощает в жизнь творческая дружба между Евгением Сергеевичем Деммени и профессором Генрихом Ивановичем Турнером, которая началась почти 100 лет назад. Постановка включает в себя:
Информация для зрителей
Важно: После открытия занавеса маленькие зрители размещаются на ковре с подушками, взрослые занимают стулья. Продажа билетов предполагает свободную рассадку, и размещение зрителей будет осуществляться в соответствии с указанными зонами.
Приходите на спектакль «Храбрый петух по имени Али-Баба» и откройте для себя удивительный мир сказок и настоящих героев!