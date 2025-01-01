Меню
Храбрый петух по имени Али-Баба
Киноафиша Храбрый петух по имени Али-Баба

Спектакль Храбрый петух по имени Али-Баба

Постановка
Театр марионеток им. Деммени 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Кукольная сказка о мужестве и отваге

Премьера интерактивного спектакля "Храбрый петух по имени Али-Баба" состоится 20 сентября. Эта полезная и увлекательная история, основанная на сказках Генриха Ивановича Турнера, расскажет о мужестве петуха Али-Баба и отваге цыпленка Цыпы. Они становятся героями, защищая птичий двор от злых бродячих собак. Спектакль ответит на вопросы о том, как преодолеть страх и стать настоящим героем, несмотря на опасности.

О Генрихе Ивановиче Турнере

Генрих Иванович Турнер был не только выдающимся врачом и основателем детской ортопедической клиники, но и талантливым писателем и художником. Его сказки были созданы, чтобы отвлечь детей от недугов и показать им красоту и правильные истины окружающего мира. Все образы персонажей спектакля основаны на рисунках Турнера, его учеников и пациентов.

Творческая команда

Спектакль воплощает в жизнь творческая дружба между Евгением Сергеевичем Деммени и профессором Генрихом Ивановичем Турнером, которая началась почти 100 лет назад. Постановка включает в себя:

  • Авторы инсценировки: Эдуард Гайдай, Алексей Уставщиков
  • Режиссёр-постановщик: Алексей Уставщиков
  • Художник-постановщик: Татьяна Мельникова
  • Композитор: Заслуженная артистка России Татьяна Алёшина

Информация для зрителей

  • Время открытия зрительских мест: за 15 минут до начала спектакля.
  • Места для зрителей: Спектакль проходит в камерном пространстве театрального фойе.
    • Для малышей: ковер с подушками за театральным занавесом.
    • Для взрослых: пронумерованные стулья перед театральным занавесом.

Важно: После открытия занавеса маленькие зрители размещаются на ковре с подушками, взрослые занимают стулья. Продажа билетов предполагает свободную рассадку, и размещение зрителей будет осуществляться в соответствии с указанными зонами.

Приходите на спектакль «Храбрый петух по имени Али-Баба» и откройте для себя удивительный мир сказок и настоящих героев!

Режиссер
Алексей Уставщиков
В ролях
Тарон Алексанян
Давид Темираев
Ольга Федорова
Екатерина Шумакова

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
11:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
11:00 от 900 ₽

