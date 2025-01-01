Спектакль Хозяйка медной горы

Театр музыкальной комедии рад анонсировать премьеру спектакля «Хозяйка медной горы», созданного на музыку известного современного композитора Глеба Матвейчука. Эта постановка основана на оригинальном либретто, вдохновленном сказами Павла Бажова — выдающегося русского писателя, запечатлевшего богатства уральских недр и таланты местных мастеров.
В своих произведениях Бажов говорил о ценности и цене творчества, о человеческих отношениях и о том, что истинное искусство невозможно без любви и человечности. Создатели мюзикла объединили пять различных сказов писателя и привнесли в них новые сюжеты. Зрители смогут узнать историю заколдованной владычицы каменных недр, разгадать тайны Хозяйки Медной горы и Каменного цветка, а также сопереживать героям, веря в торжество добра.
Новый спектакль, выполненный согласно современным традициям музыкального театра, обещает заворожить юных зрителей. В нем переплетаются элементы фантастики, остроумные сюжетные повороты и запоминающаяся музыка. Художественное оформление разработает известный сценограф Сергей Новиков, который ранее работал над такими проектами, как «Кокс и Бокс в суде» и «Том Сойер».
Режиссером и композитором спектакля выступает Глеб Матвейчук, также известный своим мюзиклом «Алиса и Страна чудес», который зарекомендовал себя в репертуаре театра. Музыкальный руководитель и дирижер — лауреат Премии Правительства РФ Алексей Нефедов.
Глеб Матвейчук отметил: «Этот проект я хотел бы посвятить своему отцу, Алиму Ивановичу Матвейчуку. Он всегда был для меня примером настоящего художника, преодолевшего множество препятствий на пути к творчеству». Спектакль затрагивает вечные темы: моральный выбор, силу любви и верность мечте, что делает его актуальным как для детей, так и для взрослых.
В спектакле примут участие: Роман Дряблов, Анастасия Вишневская, Наталия Диевская, Наталия Быстрова, заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания Елена Газаева, Александра Каспарова, Екатерина Лепилина и другие талантливые исполнители.
Не пропустите возможность увидеть уникальную музыкальную комедию, которая соединяет в себе мудрость народных сказок и современное музыкальное искусство!