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Хозяйка Медной горы
Билеты от 1300₽
Киноафиша Хозяйка Медной горы

Спектакль Хозяйка Медной горы

Постановка
Off-театр 6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Спектакль по сказкам П.П. Бажова «Каменный цветок» и «Хозяйка Медной горы»

Театральная труппа представляет новую постановку, созданную по мотивам знаменитых сказок П.П. Бажова «Каменный цветок» и «Хозяйка Медной горы». Спектакль погружает зрителей в волшебный мир уральской природы и передает атмосферу, наполненную загадками и красотой.

Сюжет спектакля

В центре истории — талантливый каменотёс Данила-мастер, который, стремясь к совершенству, уходит от людей к Хозяйке Медной горы. Однако даже самые восхитительные творения природы теряют свою прелесть без человеческой любви и тепла. Его девушка Катерина, полная решимости, бросает вызов самой Хозяйке Медной горы, чтобы вернуть Данилу обратно в мир людей.

Уральская природа и волшебные персонажи

Спектакль восхищает не только сюжетом, но и великолепной сценографией. В нем представлены сказочные звери и птицы, которые стали прообразами многих волшебных персонажей Бажова. Художники и режиссёры тщательно воссоздали атмосферу Урала, позволяя зрителям насладиться красотой местной природы.

Интересные факты

  • П.П. Бажов — российский писатель, известный своими сказками, которые основаны на уральском фольклоре.
  • «Каменный цветок» считается одной из самых известных его работ, в которой переплетаются темы любви, труда и поиска идеала.
  • Спектакль включает в себя элементы народного театра и фольклора, что делает его особенно привлекательным для зрителей.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и красоты! Спектакль обещает стать незабываемым опытом для всех любителей театра.

Режиссер
Антонина Лебедева
В ролях
Виталий Котов
Ярослав Грабилин
Татьяна Маркова
Игорь Емелин
Самир Ильмарк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
14:00 от 1300 ₽

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