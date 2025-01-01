Спектакль Хозяйка Медной Горы

Мюзикл Глеба Матвейчука «Хозяйка медной горы» на сцене Театра Эстрады

Фольклорный центр «Москва» с гордостью представляет новый мюзикл Глеба Матвейчука, который вновь обращается к богатому фольклорному наследию и классической литературе. Спектакль создан по мотивам сказов Павла Бажова, известного русского писателя, чьи произведения перенесут зрителей в мир уральских легенд и мифов.

Сюжет

Мюзикл «Хозяйка медной горы» — это мистическая история, вдохновленная сюжетами из одноименной книги Бажова. Зрители смогут узнать, кто же такая Хозяйка Медной горы: жестокая и холодная красавица или жертва проклятия Малахитовой короны. Вместе с героями мюзикла зрителям предстоит найти ответы на вечные вопросы: стоит ли искушение богатством, нужно ли стремиться к несбыточному или лучше ценить то, что имеешь? Достойна ли любовь того, чтобы броситься в ее омут, зная о возможной погибели?

Актерский состав

Хозяйка: Вера Свешникова / Анастасия Вишневская

Вера Свешникова / Анастасия Вишневская Данила: Кирилл Гордеев / Павел Стукалов

Кирилл Гордеев / Павел Стукалов Прокопьич: Андрей Богданов / Антон Дёров

Андрей Богданов / Антон Дёров Шептунья: Агата Вавилова / Ромади Кагита

Агата Вавилова / Ромади Кагита Настя: Маруся Бережная / Юлия Довганишина

Маруся Бережная / Юлия Довганишина Приказчик: Эмиль Салес / Павел Стукалов

Эмиль Салес / Павел Стукалов Барин: Александр Круковский / Алексей Толстокоров

Александр Круковский / Алексей Толстокоров Барыня: Мария Плужникова / Катерина Шанина

Мария Плужникова / Катерина Шанина Татьяна: Екатерина Лепилина / Наталья Куликова

Хореография

Хореографическую группу мюзикла возглавляет ФЦ «Москва», которая добавляет динамики и выразительности в каждую сцену.

Приглашаем в мир Хозяйки медной горы!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу уральского фольклора и насладиться великолепной игрой актеров. Мюзикл «Хозяйка медной горы» ждет вас!