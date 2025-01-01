Меню
Киноафиша Хозяйка Медной Горы

Спектакль Хозяйка Медной Горы

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мюзикл Глеба Матвейчука «Хозяйка медной горы» на сцене Театра Эстрады

Фольклорный центр «Москва» с гордостью представляет новый мюзикл Глеба Матвейчука, который вновь обращается к богатому фольклорному наследию и классической литературе. Спектакль создан по мотивам сказов Павла Бажова, известного русского писателя, чьи произведения перенесут зрителей в мир уральских легенд и мифов.

Сюжет

Мюзикл «Хозяйка медной горы» — это мистическая история, вдохновленная сюжетами из одноименной книги Бажова. Зрители смогут узнать, кто же такая Хозяйка Медной горы: жестокая и холодная красавица или жертва проклятия Малахитовой короны. Вместе с героями мюзикла зрителям предстоит найти ответы на вечные вопросы: стоит ли искушение богатством, нужно ли стремиться к несбыточному или лучше ценить то, что имеешь? Достойна ли любовь того, чтобы броситься в ее омут, зная о возможной погибели?

Актерский состав

  • Хозяйка: Вера Свешникова / Анастасия Вишневская
  • Данила: Кирилл Гордеев / Павел Стукалов
  • Прокопьич: Андрей Богданов / Антон Дёров
  • Шептунья: Агата Вавилова / Ромади Кагита
  • Настя: Маруся Бережная / Юлия Довганишина
  • Приказчик: Эмиль Салес / Павел Стукалов
  • Барин: Александр Круковский / Алексей Толстокоров
  • Барыня: Мария Плужникова / Катерина Шанина
  • Татьяна: Екатерина Лепилина / Наталья Куликова

Хореография

Хореографическую группу мюзикла возглавляет ФЦ «Москва», которая добавляет динамики и выразительности в каждую сцену.

Приглашаем в мир Хозяйки медной горы!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу уральского фольклора и насладиться великолепной игрой актеров. Мюзикл «Хозяйка медной горы» ждет вас!

