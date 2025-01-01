Спектакль Хозяйка Медной Горы

Фольклорный центр «Москва» с гордостью представляет новый мюзикл Глеба Матвейчука, который вновь обращается к богатому фольклорному наследию и классической литературе. Спектакль создан по мотивам сказов Павла Бажова, известного русского писателя, чьи произведения перенесут зрителей в мир уральских легенд и мифов.
Мюзикл «Хозяйка медной горы» — это мистическая история, вдохновленная сюжетами из одноименной книги Бажова. Зрители смогут узнать, кто же такая Хозяйка Медной горы: жестокая и холодная красавица или жертва проклятия Малахитовой короны. Вместе с героями мюзикла зрителям предстоит найти ответы на вечные вопросы: стоит ли искушение богатством, нужно ли стремиться к несбыточному или лучше ценить то, что имеешь? Достойна ли любовь того, чтобы броситься в ее омут, зная о возможной погибели?
Хореографическую группу мюзикла возглавляет ФЦ «Москва», которая добавляет динамики и выразительности в каждую сцену.
