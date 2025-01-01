Спектакль Хозяйка медной горы

Погружение в мир уральских легенд: спектакль по мотивам сказа Павла Бажова

Спектакль по мотивам сказа Павла Бажова «Медной горы хозяйка» приглашает юных зрителей в таинственный мир уральских легенд. Здесь камень оживает, а древние секреты хранят волшебные существа.

Магия уральских сказов

История, наполненная магией, станет для зрителей размышлением о том, где грань между гением и безумием. Можно ли заплатить за совершенство одиночеством? В этом спектакле даже камень может заплакать, если в нём нет тепла человеческой руки.

Надежда в темноте

Недаром говорят, что даже в самой тёмной пещере найдётся лучик света. Спектакль подарит зрителям встречу с героями сказов Бажова, где магия природы переплетается с человеческой смелостью.

Истинные ценности

Каждый зритель узнает: настоящее богатство не в камнях, а в умении слышать голос сердца и следовать ему. «Медной горы хозяйка» — это не просто спектакль, а путешествие в мир, где сбываются мечты и оживают самые сокровенные желания.