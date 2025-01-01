Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 600₽
Киноафиша Хозяйка медной горы

Спектакль Хозяйка медной горы

Постановка
Интерактивный театр «На Михалковской» 6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир уральских легенд: спектакль по мотивам сказа Павла Бажова

Спектакль по мотивам сказа Павла Бажова «Медной горы хозяйка» приглашает юных зрителей в таинственный мир уральских легенд. Здесь камень оживает, а древние секреты хранят волшебные существа.

Магия уральских сказов

История, наполненная магией, станет для зрителей размышлением о том, где грань между гением и безумием. Можно ли заплатить за совершенство одиночеством? В этом спектакле даже камень может заплакать, если в нём нет тепла человеческой руки.

Надежда в темноте

Недаром говорят, что даже в самой тёмной пещере найдётся лучик света. Спектакль подарит зрителям встречу с героями сказов Бажова, где магия природы переплетается с человеческой смелостью.

Истинные ценности

Каждый зритель узнает: настоящее богатство не в камнях, а в умении слышать голос сердца и следовать ему. «Медной горы хозяйка» — это не просто спектакль, а путешествие в мир, где сбываются мечты и оживают самые сокровенные желания.

Режиссер
Михаил Олимпиев
В ролях
Светлана Ионова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Интерактивный театр «На Михалковской» Москва, Михалковская, 22
12:00 от 600 ₽ 16:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Глаза напротив
16+
Драма
Глаза напротив
20 сентября в 22:00 VS Театр
от 1500 ₽
Ежик в тумане и другие истории
Детский
Ежик в тумане и другие истории
28 сентября в 11:00 Театральная лаборатория «КукLab» Аэропорт
от 2000 ₽
Ученая семейка и квадрокоптер
0+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и квадрокоптер
27 сентября в 13:00 Центральный дом актера
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше