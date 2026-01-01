Спектакль Хозяйка гостиницы

Комедия «Хозяйка гостиницы» в постановке Мастерской Андрея Калинина

Театр Мастерская Андрея Калинина представляет комедию Карло Гольдони «Хозяйка гостиницы». Эта невероятно изящная и легкая пьеса, насыщенная хитроумными интригами и авантюрами, погружает зрителей в мир любовных коллизий.

Сюжет вращается вокруг хозяйки гостиницы Мирандолины, в чьем заведении происходит множество любовных приключений. Все меняется, когда в гостиницу приезжает кавалер Рипафратта — отчаянный вояка и женоненавистник. Он стремится уйти от женского коварства и решает «вступить в бой» с Мирандолиной, которая, ощутив несправедливость, готова доказать ему обратное. Ее план изящен, а ее оружие — нежность и любовь.

Спектакль проходит без антракта, что создаёт непрерывное напряжение и увлечение событиями.