Спектакль Хозяйка гостиницы

Хозяйка гостиницы
Продолжительность 105 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедия «Хозяйка гостиницы» в постановке Мастерской Андрея Калинина

Театр Мастерская Андрея Калинина представляет комедию Карло Гольдони «Хозяйка гостиницы». Эта невероятно изящная и легкая пьеса, насыщенная хитроумными интригами и авантюрами, погружает зрителей в мир любовных коллизий.

Сюжет вращается вокруг хозяйки гостиницы Мирандолины, в чьем заведении происходит множество любовных приключений. Все меняется, когда в гостиницу приезжает кавалер Рипафратта — отчаянный вояка и женоненавистник. Он стремится уйти от женского коварства и решает «вступить в бой» с Мирандолиной, которая, ощутив несправедливость, готова доказать ему обратное. Ее план изящен, а ее оружие — нежность и любовь.

Спектакль проходит без антракта, что создаёт непрерывное напряжение и увлечение событиями.

Июнь
6 июня суббота
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

