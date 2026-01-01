Драма в зеркале истории. Инсценировка Ярославы Пулинович по роману А.Н. Толстого

События спектакля разворачиваются в конце Серебряного века в Петербурге. На сцене оживает город с его мраморными набережными и характерными крышами, наполненными ощущением печали и безысходности.

Петербург Алексея Толстого — это пространство, пропитанное бессонными ночами и горечью. Город, где люди, как и сегодня, обладают разными чертами: от умных до глупых, от слабых до сильных духом. В эти трудные времена они ищут и обретают своё «я», стремясь сохранить нравственные принципы, которые являются опорой в бурное время.

Сестры Даша и Катя Булавины представляют петербургское общество — уютный, но отравленный атмосферой надвигающейся катастрофы. Они хотят убежать в Париж от проблем, забывая о том, что происходит за пределами их квартиры. Воздух наполняется предчувствием беды, и вскоре империя разлетится на осколки, которые коснутся каждого из героев.

Несмотря на стремление избежать политических реалий, все персонажи сталкиваются с историей лихих времён. Спектакль погружает нас в череду страданий и надежд, восторгов и падений, пробуждая осознание вечной борьбы между личным счастьем и жестокой реальностью.