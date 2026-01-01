Спектакль Хованщина

Хованщина
Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 12+
Продолжительность 210 минут
Опера «Хованщина»: Политическая драма и музыкальное наследие

Опера «Хованщина» рассказывает о сложных политических и социальных событиях в России конца XVII века. Авторы произведения — композитор Модест Мусоргский и оркестровщик Дмитрий Шостакович. Это произведение стало настоящей жемчужиной русской оперы и получило высокие награды, включая премию Москвы в области литературы и искусства, а также титул лауреата «Золотой Маски» в номинации «Лучший спектакль в опере». Спектакль будет интересен любителям классической русской оперы и исторических драм.

Исторический контекст

Опера «Хованщина» затрагивает судьбы как реальных, так и вымышленных персонажей, придавая особое внимание русскому народу. В произведении практически невозможно найти положительного героя; вместо этого выявляется «злосчастная Русь страдалица». Мусоргский начал работу над оперой в 1872 году, когда интерес к отечественной истории был особенно велик. Сюжет оперы охватывает события, произошедшие между стрелецким бунтом 1682 года и утверждением власти царя Петра I.

Замысел композитора

В «Хованщине» композитор ставит вечные вопросы о выборе цивилизационного пути, старой и новой вере, о том, «кто виноват» и «что делать». Любой исход этих дискуссий мог стать фатальным для России. По глубине и духу «Хованщина» могла бы стать самой русской оперой, если бы Мусоргский завершил свой авторский замысел.

Работа над оперой

Мусоргский трудился над оперой долго и мучительно: к моменту его смерти в 1881 году были готовы все части, кроме финальной сцены. Уникальность и масштаб «Хованщины» первым оценил Римский-Корсаков, который оркестровал произведение и дописал финал. В XX веке появилась новая редакция оперы, но уже под авторством Шостаковича, который добавил элементы мрачности и экзистенциального ужаса.

Постановка в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

В 2015 году Музыкальный театр представил свою версию «Хованщины» в редакции Дмитрия Шостаковича. Завершение оперы создал современный композитор Владимир Кобекин. Музыку возглавил дирижер Александр Лазарев, известный эталонными записями русских опер. Режиссером постановки стал Александр Титель, а сценографом — Владимир Арефьев. Главный хормейстер — Станислав Лыков.

Июнь
3 июня среда
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1000 ₽

