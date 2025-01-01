Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хоттабыч
Билеты от 800₽
Киноафиша Хоттабыч

Спектакль Хоттабыч

Постановка
ЦДКЖ 0+
Режиссер Никита Месхи
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Семейный мюзикл «Хоттабыч» — волшебство и приключения для всех!

Канун Нового года — это время волшебства и радости. Однако для мальчика по имени Славка праздник обернулся настоящим испытанием. Все началось с таинственного исчезновения его отца, великого учёного-изобретателя. Оставшись наедине с мамой, Славка ждал появления Дедушки Мороза, который должен был исполнить его заветное желание — вернуть отца. Но Дедушка не спешит появляться, словно сам пропал.

Путешествие во времени

Однажды, найдя Машину Времени, Славка отправляется в прошлое, в те дни, когда исчез его отец. На своем пути он встречает Хоттабыча, могущественного Джинна. Вместе они отправляются в захватывающее путешествие по океанам пространства и времени, полное опасностей и волшебства. Их цель — спасти отца, освободить Дедушку Мороза из заточения и столкнуться с самым страшным противником — таинственным злодеем по имени Чёрная Маска.

Яркое шоу для всей семьи

Семейный мюзикл «Хоттабыч» — это не просто спектакль, а эксклюзивное красочное шоу с яркими костюмами и захватывающим сюжетом. Прекрасная музыка и талантливые исполнители создадут атмосферу настоящего Новогоднего праздника, который запомнится всем зрителям.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
12:00 от 800 ₽
13 декабря
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
11:00 от 1000 ₽
14 декабря
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
11:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Снежная королева
6+
Детские елки Мюзикл Детский
Снежная королева
29 декабря в 15:00 Измайлово
от 1200 ₽
Вдох
18+
Иммерсивный
Вдох
22 августа в 15:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3900 ₽
Крик любви
6+
Комедия
Крик любви
7 августа в 20:00 Petter
от 4500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше