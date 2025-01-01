Спектакль Хоттабыч

Семейный мюзикл «Хоттабыч» — волшебство и приключения для всех!

Канун Нового года — это время волшебства и радости. Однако для мальчика по имени Славка праздник обернулся настоящим испытанием. Все началось с таинственного исчезновения его отца, великого учёного-изобретателя. Оставшись наедине с мамой, Славка ждал появления Дедушки Мороза, который должен был исполнить его заветное желание — вернуть отца. Но Дедушка не спешит появляться, словно сам пропал.

Путешествие во времени

Однажды, найдя Машину Времени, Славка отправляется в прошлое, в те дни, когда исчез его отец. На своем пути он встречает Хоттабыча, могущественного Джинна. Вместе они отправляются в захватывающее путешествие по океанам пространства и времени, полное опасностей и волшебства. Их цель — спасти отца, освободить Дедушку Мороза из заточения и столкнуться с самым страшным противником — таинственным злодеем по имени Чёрная Маска.

Яркое шоу для всей семьи

Семейный мюзикл «Хоттабыч» — это не просто спектакль, а эксклюзивное красочное шоу с яркими костюмами и захватывающим сюжетом. Прекрасная музыка и талантливые исполнители создадут атмосферу настоящего Новогоднего праздника, который запомнится всем зрителям.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения!