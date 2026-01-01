Спектакль Хоттабыч навсегда

Театр «Дом офицеров» в Екатеринбурге представляет мюзикл по мотивам знаменитой сказки о Хоттабыче. Обычно работа с данным сюжетом подразумевает сказочные элементы, однако в этой интерпретации история перенесена в современность. Главный герой — мальчик Волька, который стремится к дружбе и новым открытиям в мире, где люди часто остаются одинокими.
Основная нитка сюжета связана с освобождением доброго волшебника Хоттабыча от проклятья злого Сулеймана ибн Дауда. Это событие меняет не только жизнь Вольки, но и его друзей и знакомых. Мюзикл будет интересен не только детям, но и взрослым, поднимая важные философские вопросы о доброте и помощи другим.
Спектакль подходит для семейного просмотра и длится 2 часа с антрактом. Зрители увидят, как привычные персонажи — красотка Женя, хулиган Гога, бизнесмены Хапугины и даже инспектор полиции — преображаются благодаря волшебству.
В мюзикле поднимается главный вопрос: сможет ли Хоттабыч победить злого Сулеймана ибн Дауда и вернуться в мир, полный чудес? И достойны ли мы волшебства в своей жизни? С этим вопросом сталкиваются все персонажи, а зрители могут задуматься над своими собственными возможностями помогать другим.
Спектакль сопровождается хореографической группой «Сапсан». В качестве постановочной команды работают: