Спектакль Хоттабыч навсегда

Мюзикл «Хоттабыч навсегда» в Театре «Дом офицеров»

Театр «Дом офицеров» в Екатеринбурге представляет мюзикл по мотивам знаменитой сказки о Хоттабыче. Обычно работа с данным сюжетом подразумевает сказочные элементы, однако в этой интерпретации история перенесена в современность. Главный герой — мальчик Волька, который стремится к дружбе и новым открытиям в мире, где люди часто остаются одинокими.

Основная нитка сюжета связана с освобождением доброго волшебника Хоттабыча от проклятья злого Сулеймана ибн Дауда. Это событие меняет не только жизнь Вольки, но и его друзей и знакомых. Мюзикл будет интересен не только детям, но и взрослым, поднимая важные философские вопросы о доброте и помощи другим.

Для всей семьи

Спектакль подходит для семейного просмотра и длится 2 часа с антрактом. Зрители увидят, как привычные персонажи — красотка Женя, хулиган Гога, бизнесмены Хапугины и даже инспектор полиции — преображаются благодаря волшебству.

Вопросы о доброте и волшебстве

В мюзикле поднимается главный вопрос: сможет ли Хоттабыч победить злого Сулеймана ибн Дауда и вернуться в мир, полный чудес? И достойны ли мы волшебства в своей жизни? С этим вопросом сталкиваются все персонажи, а зрители могут задуматься над своими собственными возможностями помогать другим.

Участники спектакля

Хоттабыч — Сергей Кораблёв

Волька — Александр Терехов (13 лет)

Супруги Хапугины — Анастасия Куракова, Алексей Рычков

Женя — Женя Удачина (15 лет), Маша Гаврилова (12 лет)

Гога — Ксения Жилка (15 лет), Аня Харина (13 лет)

Неудержимый Джо — Алексей Рычков

Красотка Мери — Анастасия Куракова

Инспектор полиции Цыц — Варя Иванова (13 лет)

Дежурные в отделении — Анастасия Куракова, Алексей Рычков

Спектакль сопровождается хореографической группой «Сапсан». В качестве постановочной команды работают: