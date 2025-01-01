Меню
Hot Havana Orchestra
Билеты от 1500₽
Киноафиша Hot Havana Orchestra

Hot Havana Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Самый кубинский оркестр России с концертом в Москве

Готовьтесь к взрыву музыкальной энергии: Hot Havana Orchestra выступит с концертом в клубе Игоря Бутмана! Этот оркестр, признанный одним из лучших в стране, специализируется на зажигательных мелодиях Кубы, и его выступления дарят зрителям атмосферу настоящего карнавала.

Что ждёт зрителей

В программе концерта — самые известные композиции кубинской музыки, а также авторские произведения, которые не оставят равнодушными даже самого искушённого слушателя. Очарование латиноамериканских ритмов и безудержный драйв сделают этот вечер незабываемым.

Об оркестре

Hot Havana Orchestra — это не просто музыкальный коллектив, а настоящая культурная палитра. Каждый музыкант — это мастер своего дела, что обеспечивает высокое качество звучания. Оркестр неоднократно выступал на лучших сценах России и за её пределами, завоевав любовь зрителей и критиков.

Не упустите возможность погрузиться в мир кубинской музыки, полную страсти и жизнелюбия. Это прекрасная возможность ощутить атмосферу настоящего кубинского праздника прямо в вашем городе!

Купить билет на концерт Hot Havana Orchestra

Январь
Февраль
1 января четверг
18:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 1500 ₽
21:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 1500 ₽
26 февраля четверг
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 1500 ₽

