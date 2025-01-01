Неповторимый «Hot Havana Orchestra» в джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный концерт «Hot Havana Orchestra» — самого кубинского оркестра России! Это событие состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке, известном своим теплым и уютным атмосферным пространством, идеально подходящим для вечернего джаза.

Что вас ждет?

«Hot Havana Orchestra» — это не просто музыкальный коллектив. Это настоящий праздник кубинской культуры, где сливаются ритмы сальсы, мамбо и ча-ча-ча. Оркестр состоит из профессиональных музыкантов, которые привносят в каждое выступление частичку Кубы.

Интересные факты

Оркестр был основан в 2014 году и быстро завоевал популярность на российской музыкальной сцене.

В репертуаре «Hot Havana Orchestra» можно найти как классические кубинские мелодии, так и оригинальные аранжировки современных хитов.

Музыканты часто выступают не только в России, но и за ее пределами, участвуя в международных фестивалях.

Почему стоит посетить?

Концерт «Hot Havana Orchestra» — это не просто возможность насладиться великолепной музыкой. Это шанс погрузиться в атмосферу Кубы и ощутить ее неповторимый дух. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Ждем вас на выступлении 20 октября в джаз-клубе Игоря Бутмана. Программа обещает быть яркой и запоминающейся!