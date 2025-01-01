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Hot Havana orchestra
Билеты от 2000₽
Киноафиша Hot Havana orchestra

Hot Havana orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Неповторимый «Hot Havana Orchestra» в джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный концерт «Hot Havana Orchestra» — самого кубинского оркестра России! Это событие состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке, известном своим теплым и уютным атмосферным пространством, идеально подходящим для вечернего джаза.

Что вас ждет?

«Hot Havana Orchestra» — это не просто музыкальный коллектив. Это настоящий праздник кубинской культуры, где сливаются ритмы сальсы, мамбо и ча-ча-ча. Оркестр состоит из профессиональных музыкантов, которые привносят в каждое выступление частичку Кубы.

Интересные факты

  • Оркестр был основан в 2014 году и быстро завоевал популярность на российской музыкальной сцене.
  • В репертуаре «Hot Havana Orchestra» можно найти как классические кубинские мелодии, так и оригинальные аранжировки современных хитов.
  • Музыканты часто выступают не только в России, но и за ее пределами, участвуя в международных фестивалях.

Почему стоит посетить?

Концерт «Hot Havana Orchestra» — это не просто возможность насладиться великолепной музыкой. Это шанс погрузиться в атмосферу Кубы и ощутить ее неповторимый дух. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Ждем вас на выступлении 20 октября в джаз-клубе Игоря Бутмана. Программа обещает быть яркой и запоминающейся!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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