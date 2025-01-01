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Hot Havana Orchestra
Билеты от 1000₽
Киноафиша Hot Havana Orchestra

Hot Havana Orchestra

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер кубинской музыки в джаз-клубе «Союз Композиторов»

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Hot Havana Orchestra – самым кубинским оркестром России! В этот вечер в джаз-клубе «Союз Композиторов» вы услышите как традиционные кубинские композиции, знакомые многим российским слушателям, так и редкие мелодии, которые преодолели океан вместе с музыкантами.

Музыкальное путешествие по Кубе

На сцене сплетутся два жанра музыкальной истории Кубы. Вы сможете насладиться кубинским джазом 40-50-х годов, который является одним из самых узких направлений латинского джаза. В программе также будут зажигательные композиции сальсы, бачаты и тимбы – жанров, ставших визитной карточкой самого танцующего острова планеты.

Разнообразие исполнений

Параллельно с этим гости смогут ощутить не только разницу жанров, но и разнообразие исполнений композиций. Акустический и традиционный форматы будут специально объединены, чтобы слушатели могли мгновенно прочувствовать все грани классического кубинского звучания.

Волшебство голосов

Магию голоса Дариэля Рене дополнит женский вокал Росы Ивис. Ее колоритное звучание и темпераментная подача создадут неповторимую атмосферу вечера.

Состав исполнителей

  • Dariel Rene Perez Carrero (Куба) – вокал, гуиро
  • Rosa Ivis Maceo Barea (Куба) – вокал, маракас
  • Leonardo Thames Alarcon (Куба) – бас, гитара
  • Yuerlis Hernandez Islas (Куба) – трес
  • Yohandi Vegas Carriera (Куба) - ударные, кубинская перкуссия
  • Lazaro Bringuez Vargas (Куба) - труба

Ждем вас в путешествие по неизвестным уголкам музыки самого свободного острова мира!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽

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