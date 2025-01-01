Вечер кубинской музыки в джаз-клубе «Союз Композиторов»

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Hot Havana Orchestra – самым кубинским оркестром России! В этот вечер в джаз-клубе «Союз Композиторов» вы услышите как традиционные кубинские композиции, знакомые многим российским слушателям, так и редкие мелодии, которые преодолели океан вместе с музыкантами.

Музыкальное путешествие по Кубе

На сцене сплетутся два жанра музыкальной истории Кубы. Вы сможете насладиться кубинским джазом 40-50-х годов, который является одним из самых узких направлений латинского джаза. В программе также будут зажигательные композиции сальсы, бачаты и тимбы – жанров, ставших визитной карточкой самого танцующего острова планеты.

Разнообразие исполнений

Параллельно с этим гости смогут ощутить не только разницу жанров, но и разнообразие исполнений композиций. Акустический и традиционный форматы будут специально объединены, чтобы слушатели могли мгновенно прочувствовать все грани классического кубинского звучания.

Волшебство голосов

Магию голоса Дариэля Рене дополнит женский вокал Росы Ивис. Ее колоритное звучание и темпераментная подача создадут неповторимую атмосферу вечера.

Состав исполнителей

Dariel Rene Perez Carrero (Куба) – вокал, гуиро

(Куба) – вокал, гуиро Rosa Ivis Maceo Barea (Куба) – вокал, маракас

(Куба) – вокал, маракас Leonardo Thames Alarcon (Куба) – бас, гитара

(Куба) – бас, гитара Yuerlis Hernandez Islas (Куба) – трес

(Куба) – трес Yohandi Vegas Carriera (Куба) - ударные, кубинская перкуссия

(Куба) - ударные, кубинская перкуссия Lazaro Bringuez Vargas (Куба) - труба

Ждем вас в путешествие по неизвестным уголкам музыки самого свободного острова мира!