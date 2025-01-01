Мы рады пригласить вас на невероятное музыкальное приключение — Hot Funk Jam! Это не просто концерт, а настоящая феерия живой музыки, открывающая для вас мир фанк-джемов, который вы не захотите пропустить!
На нашем мероприятии могут участвовать как профессиональные музыканты, так и любители. Наша программа наполнена энергией и драйвом, а музыка заставит вас двигаться!
Особенность Hot Funk Jam в том, что хаусбэнд не будет долго играть свою программу. Мы сразу пригласим всех желающих вокалистов и инструменталистов присоединиться к джему! Приготовьтесь исполнять известные фанковые композиции и не только!
Выходите на сцену и играйте вместе с профессиональными музыкантами. Это вечер, который оставит незабываемые впечатления!