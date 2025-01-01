Фанк в Gamma More!

Мы рады пригласить вас на невероятное музыкальное приключение — Hot Funk Jam! Это не просто концерт, а настоящая феерия живой музыки, открывающая для вас мир фанк-джемов, который вы не захотите пропустить!

Участие для всех

На нашем мероприятии могут участвовать как профессиональные музыканты, так и любители. Наша программа наполнена энергией и драйвом, а музыка заставит вас двигаться!

Что вас ждет?

Импровизационные сессии

Кросс-жанровые коллаборации

Сюрпризы от приглашённых звёзд

Непередаваемая атмосфера

Особенность Hot Funk Jam в том, что хаусбэнд не будет долго играть свою программу. Мы сразу пригласим всех желающих вокалистов и инструменталистов присоединиться к джему! Приготовьтесь исполнять известные фанковые композиции и не только!

Приходите с друзьями!

Выходите на сцену и играйте вместе с профессиональными музыкантами. Это вечер, который оставит незабываемые впечатления!