Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Hot Funk Jam
Билеты от 500₽
Киноафиша Hot Funk Jam

Hot Funk Jam

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Фанк в Gamma More!

Мы рады пригласить вас на невероятное музыкальное приключение — Hot Funk Jam! Это не просто концерт, а настоящая феерия живой музыки, открывающая для вас мир фанк-джемов, который вы не захотите пропустить!

Участие для всех

На нашем мероприятии могут участвовать как профессиональные музыканты, так и любители. Наша программа наполнена энергией и драйвом, а музыка заставит вас двигаться!

Что вас ждет?

  • Импровизационные сессии
  • Кросс-жанровые коллаборации
  • Сюрпризы от приглашённых звёзд

Непередаваемая атмосфера

Особенность Hot Funk Jam в том, что хаусбэнд не будет долго играть свою программу. Мы сразу пригласим всех желающих вокалистов и инструменталистов присоединиться к джему! Приготовьтесь исполнять известные фанковые композиции и не только!

Приходите с друзьями!

Выходите на сцену и играйте вместе с профессиональными музыкантами. Это вечер, который оставит незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт Hot Funk Jam

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
23 сентября вторник
21:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 500 ₽
30 сентября вторник
21:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 500 ₽
7 октября вторник
21:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 500 ₽
14 октября вторник
21:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 500 ₽
21 октября вторник
21:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 500 ₽
28 октября вторник
21:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 500 ₽
4 ноября вторник
21:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 500 ₽
11 ноября вторник
21:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 500 ₽
18 ноября вторник
21:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 500 ₽
25 ноября вторник
21:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 500 ₽
2 декабря вторник
21:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 500 ₽
9 декабря вторник
21:00
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
от 500 ₽

В ближайшие дни

100% Jazz Band
18+
Джаз
100% Jazz Band
9 октября в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Мёртвые души
12+
Классическая музыка
Мёртвые души
4 ноября в 19:00 Дом музыки
от 2500 ₽
Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
18 сентября в 20:00 Жаровня
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше