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Hospital & МИШ
Киноафиша Hospital & МИШ

Hospital & МИШ

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Возраст 18+

О концерте/спектакле

Культурный Центр «Сердце», Санкт-Петербург: Концерт Hospital и МИШ

11 сентября в Культурном Центре «Сердце» состоится единственный концерт московской инди-группы Hospital. Это уникальная возможность увидеть группу, которая уже успела завоевать популярность как в России, так и за её пределами.

Hospital: Музыка, которая завоевала сердца

Hospital — это не просто группа. За её плечами успешные выступления с такими артистами, как Lana Del Rey, The Neighbourhood, Gerard Way и The Kooks. Хит «Falling» попал в топ Shazam и пережил вторую волну популярности в TikTok в 2025 году, собрав более 30 000 видео. Группа выпустила четыре альбома, включая последний — Modern Tales For Wasted Youth (2024), который получил положительные отзывы от таких изданий, как Афиша Daily и Правила жизни.

Что ожидать от концерта

На концерте в Петербурге зрители смогут насладиться как проверенными хитами, так и новыми треками. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

МИШ: Экспериментальный звук и яркая лирика

В этот вечер на сцену также выйдет МИШ — московский мультижанровый проект музыканта Михаила Моргунова. Его творчество сочетает в себе электронный инди поп и альтернативные направления, создавая уникальный звук. Лирика Михаила — это воспоминания и события, проходящие трансформацию внутри артиста, наполненные самоиронией и свободой самовыражения.

Музыкальные влияния и прошлые достижения

МИШ не боится экспериментировать со звуком, смешивая зубастые гитары в стиле King Gizzard and The Lizard Wizard с синтипопом в духе Future Islands и добавляя олдскульные биты в стиле Богдана Титомира и группы Bad Balance. Михаил ранее был фронтменом нашумевшей инди-группы Cricket Captains, которая успела выступить на фестивалях в Испании и Эстонии, а также разогревала Bon Jovi в Лужниках.

Не пропустите этот музыкальный вечер! Билеты уже в продаже.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
19:00 от 700 ₽

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