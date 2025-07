Hospital & МИШ

Культурный Центр «Сердце», Санкт-Петербург: Концерт Hospital и МИШ

11 сентября в Культурном Центре «Сердце» состоится единственный концерт московской инди-группы Hospital. Это уникальная возможность увидеть группу, которая уже успела завоевать популярность как в России, так и за её пределами.

Hospital: Музыка, которая завоевала сердца

Hospital — это не просто группа. За её плечами успешные выступления с такими артистами, как Lana Del Rey, The Neighbourhood, Gerard Way и The Kooks. Хит «Falling» попал в топ Shazam и пережил вторую волну популярности в TikTok в 2025 году, собрав более 30 000 видео. Группа выпустила четыре альбома, включая последний — Modern Tales For Wasted Youth (2024), который получил положительные отзывы от таких изданий, как Афиша Daily и Правила жизни.

Что ожидать от концерта

На концерте в Петербурге зрители смогут насладиться как проверенными хитами, так и новыми треками. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

МИШ: Экспериментальный звук и яркая лирика

В этот вечер на сцену также выйдет МИШ — московский мультижанровый проект музыканта Михаила Моргунова. Его творчество сочетает в себе электронный инди поп и альтернативные направления, создавая уникальный звук. Лирика Михаила — это воспоминания и события, проходящие трансформацию внутри артиста, наполненные самоиронией и свободой самовыражения.

Музыкальные влияния и прошлые достижения

МИШ не боится экспериментировать со звуком, смешивая зубастые гитары в стиле King Gizzard and The Lizard Wizard с синтипопом в духе Future Islands и добавляя олдскульные биты в стиле Богдана Титомира и группы Bad Balance. Михаил ранее был фронтменом нашумевшей инди-группы Cricket Captains, которая успела выступить на фестивалях в Испании и Эстонии, а также разогревала Bon Jovi в Лужниках.

Не пропустите этот музыкальный вечер! Билеты уже в продаже.