Horus
Киноафиша Horus

Horus

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новый концертный тур Horus: Музыкальное путешествие в мир личных историй

Концертный тур Horus — это название, под которым выступает рэпер Алексей Спиридонов. Этот артист прошел через множество музыкальных стилей и тем, прежде чем нашел свой уникальный путь.

От мрачных сюжетов к личным историям

Ранее Спиридонов экспериментировал с темами, касающимися околоправых нарративов в своих проектах «Луперкаль» и «Проект Увечье». Однако в последнее время его творчество стало более личным и остросоциальным. В текстах Horus можно увидеть отражение современных реалий и переживаний, которые знакомы каждому.

Уникальный стиль и атмосфера

Концерты Horus обещают быть не только музыкальными событиями, но и мощным эмоциональным опытом. Алексей всегда добавляет в свои выступления элементы, которые позволяют зрителям глубже погрузиться в атмосферу и почувствовать каждую ноту.

Если вы любите глубокие тексты и живую энергию

Этот тур — отличная возможность для всех, кто ценит искренность и мощь музыкального высказывания. Не упустите шанс стать частью этого уникального путешествия в мир Horus!

Купить билет на концерт Horus

В других городах
Ноябрь
Декабрь
17 ноября понедельник
19:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 1700 ₽
19 ноября среда
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1700 ₽
21 ноября пятница
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2000 ₽
22 ноября суббота
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 2500 ₽
23 ноября воскресенье
19:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2000 ₽
25 ноября вторник
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 2000 ₽
30 ноября воскресенье
19:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 2000 ₽
2 декабря вторник
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1700 ₽

