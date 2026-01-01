Хоровые поэмы

Не пропустите удивительный спектакль, где соединились талант и мастерство исполнителей. На сцене выступят два выдающихся коллектива: мужской камерный хор Карельской филармонии и хоровая капелла «Ярославия». Этот вечер обещает стать настоящим праздником для ценителей хорового пения.
В первом отделении на вас ждёт выступление мужского камерного хора Карельской филармонии. Этот коллектив, основанный всего шесть лет назад, уже успел завоевать почёт и признание на различных сценах. В исполнении коллектива прозвучат:
Во втором отделении зрителей будет ждать встреча с хоровой капеллой «Ярославия». Коллектив с 23-летней историей достойно представляет традиции хорового пения в России. На их счету престижные музыкальные фестивали и работа с выдающимися артистами. В этом отделении прозвучат:
Всероссийские музыкальные фестивали — это время новых открытий и прекрасных знакомств. Для любителей хорового искусства представленные коллективы будут настоящим сокровищем, и каждый будет рад получить «сувенир с Русского Севера» и «самоцвет Золотого кольца» в виде прекрасной музыки.