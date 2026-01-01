Хоровые поэмы

Музыкальный вечер: хоровые шедевры на сцене

Не пропустите удивительный спектакль, где соединились талант и мастерство исполнителей. На сцене выступят два выдающихся коллектива: мужской камерный хор Карельской филармонии и хоровая капелла «Ярославия». Этот вечер обещает стать настоящим праздником для ценителей хорового пения.

Первое отделение: молодость и свежесть

В первом отделении на вас ждёт выступление мужского камерного хора Карельской филармонии. Этот коллектив, основанный всего шесть лет назад, уже успел завоевать почёт и признание на различных сценах. В исполнении коллектива прозвучат:

Хоровая поэма «Карелия – любовь моя» Вискова на слова отечественных поэтов (фрагменты)

«Благословенна» Дианова на стихи М. Цветаевой

«Пасхальный гимн» Микиты

«Зодчие» Потеенко на стихи Д. Кедрина

«Qitiraliq» («Полночь») Сайретта

«Песни Севера» Сергеева

«Ой, Волга-река» Уманского

«Cant-vivat» («Благополучны дни») Фаликa для мужского хора

Второе отделение: традиции и мастерство

Во втором отделении зрителей будет ждать встреча с хоровой капеллой «Ярославия». Коллектив с 23-летней историей достойно представляет традиции хорового пения в России. На их счету престижные музыкальные фестивали и работа с выдающимися артистами. В этом отделении прозвучат:

Хор «Зимняя ночь» из одноимённого триптиха Челнокова на стихи Н. Рубцова

Хор «На лесной Руси» из триптиха Челнокова на стихи Н. Рубцова «Зимняя ночь»

«Деревья» Эшенвалдса

Заключение: встречи и эмоции

Всероссийские музыкальные фестивали — это время новых открытий и прекрасных знакомств. Для любителей хорового искусства представленные коллективы будут настоящим сокровищем, и каждый будет рад получить «сувенир с Русского Севера» и «самоцвет Золотого кольца» в виде прекрасной музыки.