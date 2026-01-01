Оповещения от Киноафиши
Хоровые поэмы
Хоровые поэмы

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный вечер: хоровые шедевры на сцене

Не пропустите удивительный спектакль, где соединились талант и мастерство исполнителей. На сцене выступят два выдающихся коллектива: мужской камерный хор Карельской филармонии и хоровая капелла «Ярославия». Этот вечер обещает стать настоящим праздником для ценителей хорового пения.

Первое отделение: молодость и свежесть

В первом отделении на вас ждёт выступление мужского камерного хора Карельской филармонии. Этот коллектив, основанный всего шесть лет назад, уже успел завоевать почёт и признание на различных сценах. В исполнении коллектива прозвучат:

  • Хоровая поэма «Карелия – любовь моя» Вискова на слова отечественных поэтов (фрагменты)
  • «Благословенна» Дианова на стихи М. Цветаевой
  • «Пасхальный гимн» Микиты
  • «Зодчие» Потеенко на стихи Д. Кедрина
  • «Qitiraliq» («Полночь») Сайретта
  • «Песни Севера» Сергеева
  • «Ой, Волга-река» Уманского
  • «Cant-vivat» («Благополучны дни») Фаликa для мужского хора

Второе отделение: традиции и мастерство

Во втором отделении зрителей будет ждать встреча с хоровой капеллой «Ярославия». Коллектив с 23-летней историей достойно представляет традиции хорового пения в России. На их счету престижные музыкальные фестивали и работа с выдающимися артистами. В этом отделении прозвучат:

  • Хор «Зимняя ночь» из одноимённого триптиха Челнокова на стихи Н. Рубцова
  • Хор «На лесной Руси» из триптиха Челнокова на стихи Н. Рубцова «Зимняя ночь»
  • «Деревья» Эшенвалдса

Заключение: встречи и эмоции

Всероссийские музыкальные фестивали — это время новых открытий и прекрасных знакомств. Для любителей хорового искусства представленные коллективы будут настоящим сокровищем, и каждый будет рад получить «сувенир с Русского Севера» и «самоцвет Золотого кольца» в виде прекрасной музыки.

В других городах
Апрель
14 апреля вторник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 400 ₽

