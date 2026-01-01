Спектакль по произведениям Пушкина

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» пройдёт спектакль по произведениям А.С. Пушкина в постановке Романтического театра Юрия Томошевского с участием Виктории Зайцевой. В этом спектакле раскрываются разные грани творчества Пушкина: он представлен как насмешник, влюблённый, творец и философ.

Зрители смогут заново оценить красоту и эмоциональность его произведений, а также их совершенство слога. Этот спектакль придётся по душе тем, кто ценит глубокое прочтение классики и оригинальные театральные интерпретации.

О спектакле

Спектакль «Хорошо, что Пушкин этого не видел» – своеобразный мастер-класс, который позволяет взглянуть на знакомые с детства произведения Пушкина с новой стороны, придавая каждому слову яркие краски. Перед зрителем предстанут разные образы поэта: Пушкин-насмешник – автор колких эпиграмм, влюблённый Пушкин – восторженный и нежный, Пушкин-творец – вдохновенный, но озорной, и Пушкин-философ – утончённо печальный и ироничный.

Зрители получат возможность осознать, что «Пушкин – наше всё», не только потому, что так учили со школьной скамьи, а потому что его произведения действительно прекрасны, эмоциональны и мудры, завораживая совершенством слога.

Награды

Спектакль был отмечен дипломами Международного Театрального Фестиваля «Вертикаль» за великолепную актёрскую работу и оригинальное исполнение произведений А.С. Пушкина (Иерусалим, Израиль, 2014) и дипломом IV международного фестиваля «Terra Incognita» (Санкт-Петербург, 2014). Также он был участником фестиваля моноспектаклей «Монокль» (Санкт-Петербург, 2015).