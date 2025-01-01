Спектакль Хорошо там, где мы есть

Трагикомедия о сложных судьбах двух актрис на сцене Театра им. Булгакова

Постановка рассказывает о двух актрисах, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Волею судеб они вынуждены подрабатывать на улицах столицы, фотографируясь с иностранцами в костюмах Чарли Чаплина и Мерлин Монро.

Неожиданное пополнение

Сюжет принимает неожиданный поворот, когда к дуэту присоединяется задорный и циничный клоун. Его судьба кардинально отличается от роскошной жизни беззаботной звезды шоу-бизнеса, что добавляет в историю новые оттенки. Несмотря на непростые обстоятельства, герои спектакля находят радость и оптимизм в повседневных трудностях.

Юмор и музыкальные номера

«Звезды на улице» — это не просто грустная история, а спектакль, наполненный юмором, оптимизмом и великолепными музыкальными номерами. Герои умеют извлекать маленькие радости даже из самых сложных ситуаций.

Каст и команда

В спектакле участвуют:

Евгений Герчаков

Наталья Мордкович, народный артист России

Ольга Герчакова, заслуженная артистка России

Режиссер-постановщик — Евгений Герчаков. Автор пьесы — Алексей Дыховичный. Художник по костюмам — Снежана Верхозина, а художник-декоратор — Сергей Помадчин.

Не пропустите!

Приходите на спектакль и насладитесь уникальным сочетанием юмора, музыки и глубоких эмоций. Это история о том, как даже в самых трудных ситуациях можно найти повод для улыбки.