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Хорошо, что я такой
Билеты от 2500₽
Киноафиша Хорошо, что я такой

Спектакль Хорошо, что я такой

Постановка
Практика 12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт по детским стихам и прозе российских авторов

О принятии, взрослении и любви

«Хорошо, что я такой» — это оригинальная постановка актёра и режиссёра Андрея Гордина, созданная по произведениям российских авторов Ольги Васильковой, Германа Лукомникова и Лены Репетур. Спектакль состоит из трех притч, которые погружают зрителей в темы взросления, поиска себя и принятия мира вокруг. Это не просто представление, а целая одиссея — путешествие, в котором герои познают себя и окружающий мир, учатся прощать и любить.

Откровенный диалог с каждым зрителем

Артисты выходят за привычные рамки сцены, разрушая невидимую стену между собой и зрителями. Искренние, открытые, они доверительно делятся сокровенными мыслями и эмоциями, приоткрывая тайны своего творчества. Этот спектакль — словно разговор по душам, в котором каждый может услышать важное для себя.

Спектакль как обращение к внутреннему ребёнку

За лёгкой формой концерта и игры скрыто глубокое обращение к внутреннему ребёнку, который живет в каждом из нас. В работе над постановкой участвовал психолог, специализирующийся на раскрытии детского начала в человеке, что помогает зрителю прикоснуться к своему внутреннему миру, стать более искренним и настоящим.

Приглашение к размышлению для детей и взрослых

Спектакль адресован как детям, так и взрослым, готовым к поиску и переменам, желающим размышлять о становлении личности. Это прекрасный повод обсудить, почему так важно сохранять непосредственность, любопытство и любовь к жизни на протяжении всего пути.

От эскиза до премьеры

Постановка «Хорошо, что я такой» выросла из эскиза «Полтора жирафа», показанного на Brus Lab в июне 2022 года. Премьера состоялась на фестивале «Территория.Kids» в октябре 2022 года.

Спектакль ждёт тех, кто готов довериться, заглянуть внутрь себя и не боится меняться.

 

Режиссер
Андрей Гордин
В ролях
Дарья Ворохобко
Элизабет-Александра Дамскер
Родион Долгирев
Николай Лупанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
12:00 от 2500 ₽ 15:00 от 2500 ₽

Фотографии

Хорошо, что я такой Хорошо, что я такой Хорошо, что я такой Хорошо, что я такой Хорошо, что я такой Хорошо, что я такой Хорошо, что я такой

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