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Хорошие песни
Билеты от 1800₽
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Спектакль Хорошие песни

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль-концерт Александры Урсуляк

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт Александры Урсуляк "Хорошие песни", который обещает стать настоящим событием для любителей музыки и искренних историй.

В программе — 15 песен о любви, каждая из которых стала вехой в жизни актрисы. Песни переплетаются с небольшими монологами о детстве, юности и зрелости Александры Урсуляк. За 1 час 20 минут вы сможете погрузиться в атмосферу прошлого и в конце с радостью заглянуть в будущее.

Уютная атмосфера

Вечер напомнит о летних концертах в парке, где музыка Баснера, Долматовского, Таривердиева, Колмановского, Пиаф, Паулса и Кандера подарит зрителям особое романтическое настроение. Простые и наивные истории, рассказанные параллельно с музыкой, будут понятны всем. Нежные и пронзительные, они не лишены юмора и самоиронии.

Исполнение и оформление

Живое исполнение джаз-бенда из пяти музыкантов создаст атмосферу уюта. Простое, но изящное оформление сцены и изысканное платье в стиле Dior от модельера Светланы Тегин дополнят общее впечатление.

Команда спектакля

  • Режиссёр: Алексей Золотовицкий
  • Сценограф и художник по свету: Нарек Туманян
  • Дизайн костюма: Светлана Тегин
  • Музыкальный руководитель: Акоп Хачарян
  • Продюсер: Линар Шарипов

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным и эмоциональным путешествием!

Режиссер
Алексей Золотовицкий
В ролях
Александра Урсуляк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1800 ₽

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