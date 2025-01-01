Спектакль Хорошие песни

Моноспектакль-концерт Александры Урсуляк

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт Александры Урсуляк "Хорошие песни", который обещает стать настоящим событием для любителей музыки и искренних историй.

В программе — 15 песен о любви, каждая из которых стала вехой в жизни актрисы. Песни переплетаются с небольшими монологами о детстве, юности и зрелости Александры Урсуляк. За 1 час 20 минут вы сможете погрузиться в атмосферу прошлого и в конце с радостью заглянуть в будущее.

Уютная атмосфера

Вечер напомнит о летних концертах в парке, где музыка Баснера, Долматовского, Таривердиева, Колмановского, Пиаф, Паулса и Кандера подарит зрителям особое романтическое настроение. Простые и наивные истории, рассказанные параллельно с музыкой, будут понятны всем. Нежные и пронзительные, они не лишены юмора и самоиронии.

Исполнение и оформление

Живое исполнение джаз-бенда из пяти музыкантов создаст атмосферу уюта. Простое, но изящное оформление сцены и изысканное платье в стиле Dior от модельера Светланы Тегин дополнят общее впечатление.

Команда спектакля

Режиссёр: Алексей Золотовицкий

Алексей Золотовицкий Сценограф и художник по свету: Нарек Туманян

Нарек Туманян Дизайн костюма: Светлана Тегин

Светлана Тегин Музыкальный руководитель: Акоп Хачарян

Акоп Хачарян Продюсер: Линар Шарипов

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным и эмоциональным путешествием!