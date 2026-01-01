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«Хорошие песни» Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга
Киноафиша «Хорошие песни» Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга

«Хорошие песни» Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт «Хорошие песни» в Санкт-Петербурге

11 апреля 2026 года в 18:00 на сцене Белого зала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого пройдет концерт известных петербургских певцов Анны Малышевой и Дениса Яковлева. Музыканты будут выступать в сопровождении Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия Калинина.

Концертная программа «Хорошие песни» обещает удивить слушателей, объединив выдающиеся произведения советской эстрады. В исполнении артистов прозвучат всеми любимые композиции маэстро Андрея Петрова, Александра Зацепина, Виктора Лебедева и Александра Колкера. Эти мелодии, проверенные временем, оставят незабываемый след в сердцах зрителей.

О певцах

Анна Малышева — победительница престижного конкурса «Новая волна» в Юрмале и финалистка телевизионного проекта «Главная сцена» на канале «Россия-1». Ее голос, обладая поразительной красотой, способен затрагивать самые тонкие струны души.

Денис Яковлев — яркий представитель петербургской вокальной школы и финалист шоу «Живой звук» на телеканале «Россия-1». Его самобытное исполнение неизменно покоряет искренностью и артистизмом.

Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и проникновенными исполнениями!

Купить билет на концерт «Хорошие песни» Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга

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В других городах
Ноябрь
7 ноября суббота
18:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
от 500 ₽

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