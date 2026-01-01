«Хорошие песни» Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга

Концерт «Хорошие песни» в Санкт-Петербурге

11 апреля 2026 года в 18:00 на сцене Белого зала Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого пройдет концерт известных петербургских певцов Анны Малышевой и Дениса Яковлева. Музыканты будут выступать в сопровождении Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия Калинина.

Концертная программа «Хорошие песни» обещает удивить слушателей, объединив выдающиеся произведения советской эстрады. В исполнении артистов прозвучат всеми любимые композиции маэстро Андрея Петрова, Александра Зацепина, Виктора Лебедева и Александра Колкера. Эти мелодии, проверенные временем, оставят незабываемый след в сердцах зрителей.

О певцах

Анна Малышева — победительница престижного конкурса «Новая волна» в Юрмале и финалистка телевизионного проекта «Главная сцена» на канале «Россия-1». Ее голос, обладая поразительной красотой, способен затрагивать самые тонкие струны души.

Денис Яковлев — яркий представитель петербургской вокальной школы и финалист шоу «Живой звук» на телеканале «Россия-1». Его самобытное исполнение неизменно покоряет искренностью и артистизмом.

Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и проникновенными исполнениями!