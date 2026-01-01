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Спектакль Хорошие фото

12+
Режиссер Эдуард Бояков
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Хорошие фото» - дань уважения российским бойцам

Новый спектакль «Хорошие фото с поминок» посвящен российским бойцам, участвовавшим в специальной военной операции (СВО). Сюжет пьесы основан на реальных событиях, рассказанных драматургу Ольге Погодиной-Кузминой непосредственно участниками. Эта пьеса была создана в рамках программы «СВОи. Непридуманные истории» во время лаборатории «Актуальная драматургия о специальной военной операции» Академии творческих индустрий «Меганом», проект «Таврида.АРТ». Постановка получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Сюжет и герои

Главный герой Николай проходит лечение в госпитале после тяжелого ранения, полученного на поле боя. У него ампутирована нога, и он страдает от фантомных болей, которые мешают установить протез. Николай ждет вестей от своего друга, но получает трагическую новость: друг погиб. В прошлом профессиональный ритуальщик, он организует похороны своего боевого товарища так, чтобы они были достойны настоящего героя. Однако бюрократические преграды и безразличие коммерсантов становятся серьезным испытанием на этом пути. Спектакль остается далеким от пафоса и не стремится вызвать слезы у зрителей.

Герои спектакля - сильные и убежденные люди, стремящиеся установить свои правила, где торжествует справедливость и честь. Они сохраняют юмор и оптимизм, ведь у них есть главное - любовь к Родине и желание защищать ее, даже ценой собственной жизни.

Автор и режиссер

Ольга Погодина-Кузмина, автор пьесы, подчеркнула, что сюжет основан на реальных историях участников боевых действий, в том числе из ЧВК «Вагнер». Она сохранила настоящие имена персонажей, включая Коля Чернобровкина, который продолжает помогать фронту, доставляя гуманитарную помощь.

Режиссер спектакля, Эдуард Бояков, отметил, что создание пьес о СВО - важная задача современного театра. Он подчеркнул, что спектакль должен быть искренним и отражать уровень ответственности всех участников - от авторов до артистов.

Актерский состав

В постановке главную роль исполняет Павел Устинов, который сам принимал участие в СВО. Его личный опыт делает исполнение особенно правдоподобным. Устинов отметил, что пьеса передает глубокие и тяжелые переживания людей, которые прошли через зону СВО.

Команда постановки

Режиссер - Эдуард Бояков
Второй режиссер - Валентин Клементьев
Второй режиссер - Сергей Глазков
Художник-постановщик - Дарья Кычина
Художник по свету - Алексей Наумов
Хореограф - Никита Мошков
Педагог по вокалу - Ольга Зрилина
Выпускающий помощник режиссера - Никита Манылов
Исполнительный продюсер - Ирина Стругачёва, Иван Быба

Действующие лица и исполнители

Коля - Павел Устинов
Дима - Егор Пискунов
Сергей - Михаил Сиворин
Настя - Юлия Такшина, Анастасия Алёхина
Апполинария - Евдокия Германова
Левон - Эрен Гаджиев

Спектакль «Хорошие фото с поминок» станет важным событием в театральной жизни и предложит зрителям уникальную возможность осмыслить актуальные события через призму человеческих судьб.

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