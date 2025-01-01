Спектакль Хорошенькое дельце, или Непыльная работенка

Премьера мюзикла «Хорошенькое дельце, или Непыльная работенка» в Театре музыкальной комедии

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии готовится к яркой премьере мюзикла «Хорошенькое дельце, или Непыльная работенка» (Nice Work If You Can Get It). Музыка и стихи принадлежит Джорджу и Айре Гершвина, а пьеса написана Джо Ди Пьетро по мотивам произведений Гая Болтона и Пи Джей Вудхауса.

Захватывающая эпоха

События развернутся в Америке первой трети XX века, в период, когда время гангстеров и бутлегеров правит всевозможными уловками. Г герои мюзикла провозглашают, что любовь — это лучшее занятие, а жизнь полна неожиданных поворотов.

Творческая команда

Постановка обещает быть уникальной благодаря звездной международной команде, возглавляемой режиссёром Корнелиусом Балтусом из Нидерландов. В его копилке есть такие легендарные спектакли, как «Бал вампиров» и «Мисс Сайгон». Художественное оформление доверено японской художнице Йоко Сеама, известной по работам в «Мисс Сайгон» и «Принцесса цирка». Хореограф Ванни Вискузи из Италии ответит за танцевальные номер, а музыкальный руководитель и дирижёр Алексей Нефедов поведет зрителей в мир джаза.

Историческая справка

Интересно, что мюзикл «Nice Work If You Can Get It» утвердился на Бродвее только в 2012 году и стал огромным успехом. Это работа братьев Гершвиных, созданная на основе ранее написанных ими композиций.

Значение постановки

По словам Корнелиуса Балтуса, «наша постановка — первое появление этого мюзикла в России». Кроме того, он отметил, что возвращение музыки Джорджа Гершвина на родину, откуда уехала его семья, обретает особый смысл.

Не упустите шанс увидеть эту увлекательную историю о любви и приключениях на фоне ярких джазовых мелодий!

Спектакль «Хорошая работа, если ты ее получишь» представлен по договоренности с Конкорд Театрикалз, лтд. от имени ООО «Тамс-Витмарк».