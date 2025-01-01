Меню
Автобиография русской женщины в спектакле «Хорошая жизнь» по рассказу И. А. Бунина

Представляем вашему вниманию спектакль, основанный на рассказе И.А. Бунина «Хорошая жизнь». Это автобиография простой русской женщины, чья жизнь была посвящена одной цели — деньгам. Эта история, полная жизненных противоречий и глубоких переживаний, обязательно найдёт отклик в сердцах зрителей.

О спектакле

«Хорошая жизнь» — это не просто история о деньгах, а размышление о человеческих ценностях и настоящем счастье. В центре сюжета — яркая и харизматичная героиня, которая, несмотря на свою простоту, обладает глубокой внутренней силой. Рассказ Бунина, написанный с присущей ему проницательностью, раскрывает множество граней жизни, заставляя задуматься о важных вопросах бытия.

Актёрская работа

Роль главной героини исполняет талантливая актриса Екатерина Зуева, известная своим уникальным стилем и выразительной игрой. Для неё это первая работа в жанре моноспектакля, что делает выступление особенно интересным. Зуева умеет передавать эмоции и мысли персонажа, создавая атмосферу, погружающую зрителей в мир героини.

Почему стоит посетить

Спектакль «Хорошая жизнь» — это возможность увидеть историю, актуальную в любое время. Он заставляет задуматься о том, что действительно важно в жизни, и как наши желания формируют наш путь. Не упустите шанс насладиться этой потрясающей постановкой и погрузиться в атмосферу российских реалий, отражённых в произведении классической литературы.

Режиссер
Яна Гловацкая
В ролях
Екатерина Зуева

Октябрь
4 октября суббота
19:00
ТОК Санкт-Петербург, Садовая, 8/7, вход с Инженерной улицы
от 1200 ₽

