Хорошая пьеса
Постановка
Краснодарский молодежный театр 12+
О спектакле

Современная драматургия на сцене Краснодарской Молодежки

«Хорошая пьеса» — это совместный проект Молодёжного театра и творческого объединения «Аврора читает». Этот проект создан с целью познакомить зрителей с произведениями современных драматургов.

В рамках мероприятия артисты Молодежного театра будут читать пьесы актуальных авторов. После каждой читки зрители смогут обсудить увиденное и услышанное, что делает этот проект интерактивным и открытым для диалогов.

Участие в таких обсуждениях — это отличная возможность для зрителей глубже понять замысел авторов и ближе познакомиться с их творчеством.

Приходите на «Хорошую пьесу» — откройте для себя новое в мире театра!

