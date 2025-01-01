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Хоронько-оркестр
Билеты от 1000₽
Киноафиша Хоронько-оркестр

Хоронько-оркестр

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальное джазовое кабаре в Академ Джаз Клубе

Кабаре, где каждая песня становится маленьким спектаклем. «Хоронько Оркестр» — это живая импровизация, театральные образы и захватывающее шоу, которое вы не забудете.

Музыкальный карнавал Дмитрия Хоронько
Гротеск, драматизм, искромётный юмор и невероятная энергетика. Дмитрия Хоронько называют мастером карнавала, который с лёгкостью смешивает джаз, латино, рэп и декаданс, превращая каждую композицию в театрализованное действие. Это синтез отечественной эстрады, джазовых традиций и уникального авторского прочтения.

Импровизация и диалог со зрителями
Каждый концерт — это новый спектакль, наполненный эмоциями и искренним взаимодействием с публикой. «Хоронько Оркестр» знает, как создать настроение, очаровать и подарить радость.

Живое шоу, которое нельзя пропустить!
Если вы ищете яркие впечатления и хотите стать частью музыкального карнавала, приходите на выступление «Хоронько Оркестра» в Академ Джаз Клубе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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