Уникальное джазовое кабаре в Академ Джаз Клубе

Кабаре, где каждая песня становится маленьким спектаклем. «Хоронько Оркестр» — это живая импровизация, театральные образы и захватывающее шоу, которое вы не забудете.

Музыкальный карнавал Дмитрия Хоронько

Гротеск, драматизм, искромётный юмор и невероятная энергетика. Дмитрия Хоронько называют мастером карнавала, который с лёгкостью смешивает джаз, латино, рэп и декаданс, превращая каждую композицию в театрализованное действие. Это синтез отечественной эстрады, джазовых традиций и уникального авторского прочтения.

Импровизация и диалог со зрителями

Каждый концерт — это новый спектакль, наполненный эмоциями и искренним взаимодействием с публикой. «Хоронько Оркестр» знает, как создать настроение, очаровать и подарить радость.

Живое шоу, которое нельзя пропустить!

Если вы ищете яркие впечатления и хотите стать частью музыкального карнавала, приходите на выступление «Хоронько Оркестра» в Академ Джаз Клубе.