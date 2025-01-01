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Хоронько Оркестр
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Хоронько Оркестр

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовое кабаре от Дмитрия Хоронько в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Дата мероприятия — 23 октября 2023 года. Этот концерт обещает стать ярким событием в культурной жизни города.

Звезды на сцене

Дмитрий Хоронько — известный дирижёр и композитор, который завоевал сердца многих меломанов. Его оркестр состоит из талантливых музыкантов, которые готовы подарить зрителям уникальную атмосферу джазового кабаре. В программе — как классические джазовые стандарты, так и оригинальные композиции, написанные самими участниками.

Что ожидать от вечера

В этом концерте вы сможете насладиться не только музыкой, но и атмосферой настоящего кабаре. Визуальные эффекты и харизматичные исполнители создадут незабываемое шоу. Уникальная подача и живое исполнение сделают вечер поистине волшебным.

Интересные факты о джазе

Джазовая музыка возникла в начале 20 века в США и стала символом свободы и креативности. Этот жанр продолжает развиваться и вдохновлять музыкантов по всему миру. Не пропустите шанс увидеть, как традиции джаза сочетаются с современными музыкальными течениями!

Где и когда

Место проведения: клуб Игоря Бутмана, Санкт-Петербург. Начало концерта в 19:00. Рекомендуем заранее позаботиться о покупке билетов, так как мероприятие обещает быть очень популярным!

Присоединяйтесь к нам на этом увлекательном джазовом вечере и получите заряд положительных эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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