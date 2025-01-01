Хоронько Оркестр

Джазовое кабаре от Дмитрия Хоронько в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Дата мероприятия — 23 октября 2023 года. Этот концерт обещает стать ярким событием в культурной жизни города.

Звезды на сцене

Дмитрий Хоронько — известный дирижёр и композитор, который завоевал сердца многих меломанов. Его оркестр состоит из талантливых музыкантов, которые готовы подарить зрителям уникальную атмосферу джазового кабаре. В программе — как классические джазовые стандарты, так и оригинальные композиции, написанные самими участниками.

Что ожидать от вечера

В этом концерте вы сможете насладиться не только музыкой, но и атмосферой настоящего кабаре. Визуальные эффекты и харизматичные исполнители создадут незабываемое шоу. Уникальная подача и живое исполнение сделают вечер поистине волшебным.

Интересные факты о джазе

Джазовая музыка возникла в начале 20 века в США и стала символом свободы и креативности. Этот жанр продолжает развиваться и вдохновлять музыкантов по всему миру. Не пропустите шанс увидеть, как традиции джаза сочетаются с современными музыкальными течениями!

Где и когда

Место проведения: клуб Игоря Бутмана, Санкт-Петербург. Начало концерта в 19:00. Рекомендуем заранее позаботиться о покупке билетов, так как мероприятие обещает быть очень популярным!

Присоединяйтесь к нам на этом увлекательном джазовом вечере и получите заряд положительных эмоций!