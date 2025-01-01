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Хоронько Оркестр
Билеты от 2000₽
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Хоронько Оркестр

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Джазовое кабаре от Дмитрия Хоронько и его оркестра

Погрузитесь в мир джаза с уникальным спектаклем «Джазовое кабаре», который пройдет под руководством талантливого дирижера и композитора Дмитрия Хоронько. Это не просто концерт – это целое музыкальное путешествие, которое объединяет в себе элементы театра, музыки и визуального искусства.

Что вас ждет на спектакле?

«Джазовое кабаре» – это яркое шоу, в котором выступают не только музыканты, но и актёры. Вы увидите захватывающие номера, наполненные импровизацией и искренними эмоциями. Основная идея спектакля – показать, как джаз может быть не только музыкой, но и настоящим искусством, способным рассказать историю.

Интересные факты

  • Дмитрий Хоронько – известный музыкант, который работал с многими знаменитостями на российской и международной сцене.
  • Спектакль включает в себя как классические джазовые композиции, так и оригинальные произведения, написанные специально для этого шоу.
  • Каждое выступление уникально: в программе могут появляться гости, что делает каждое «Джазовое кабаре» неповторимым.

Где и когда?

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события! Спектакль пройдет в [укажите место проведения] [укажите дату и время]. Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе.

Приходите и насладитесь волшебством джаза в исполнении талантливых музыкантов и актёров. «Джазовое кабаре» – это отличный способ провести вечер в компании искусства и музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
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19:30 от 2000 ₽

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