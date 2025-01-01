Хором славим Рождество

Предпраздничный концерт на сцене МКЗ

Сводная капелла мальчиков и юношей Краснодара приглашает вас на уникальный концерт, который будет непременно интересен как детям, так и взрослым. В программе участия заслуженного артиста Краснодарского края Михаила Павалия на органе, а также выступление различных хоровых коллективов.

Участники концерта

Хор мальчиков и юношей МЭЦ - руководитель: Е.С. Манжул, хормейстер: Е.М. Мищенко.

- руководитель: Е.С. Манжул, хормейстер: Е.М. Мищенко. Образцовый художественный коллектив Хор мальчиков и юношей «Искра» ДШИ №14 - руководитель: Н.М. Колесникова.

ДШИ №14 - руководитель: Н.М. Колесникова. Капелла мальчиков «Премьер» ДШИ им. С.В. Рахманинова - руководитель: А.Р. Козачок.

ДШИ им. С.В. Рахманинова - руководитель: А.Р. Козачок. Академический хор мальчиков ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко - руководитель: Н.В. Журавлева, хормейстер: М.Ю. Черанева.

им. Г.Ф. Пономаренко - руководитель: Н.В. Журавлева, хормейстер: М.Ю. Черанева. Хор студентов специальности «Хоровое дирижирование» КМК им. Н.А. Римского-Корсакова - руководитель: Т.Н. Мальцева, А.Р. Козачок.

Каждый из этих коллективов дарит зрителям неповторимые музыкальные моменты, полные эмоций и великолепия. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться красивой музыкой в преддверии праздников!