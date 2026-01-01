Спектакль Хореография судьбы. Посвящение Ю.Н. Григоровичу

Гала-концерт солистов балета в Москве

В этом удивительном гала-концерте примут участие ведущие солисты крупнейших балетных трупп страны: Государственного Академического Большого театра России, Государственного Академического Мариинского театра и Академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко. Артисты исполнят дуэты и сольные номера из легендарных балетов Юрия Григоровича.

В концерте задействованы:

Нина Капцова — балетмейстер-репетитор Большого театра, заслуженная артистка России.

Анна Никулина — народная артистка России и прима-балерина Большого театра.

Элеонора Севенард — прима-балерина Большого театра.

Артём Овчаренко — заслуженный артист России, премьер Большого театра.

Денис Родькин — лауреат премии Президента РФ, премьер Большого театра.

Мария Ильюшкина — прима-балерина Мариинского театра, обладательница премии «Душа танца».

Тимур Аскеров — заслуженный артист Азербайджана, премьер Мариинского театра.

Оксана Кардаш — заслуженная артистка России, солистка МАМТ имени К.С. Станиславского.

Иван Михалев — премьер МАМТ, лауреат премии «Душа танца».

Финальным аккордом вечера станет посвящение — апофеоз с участием всех артистов под музыку Арама Хачатуряна из балета «Спартак». Эта хореографическая трагедия отражает мужество, героизм и бессмертие несломленной воли.

Режиссёр вечера — заслуженный артист РФ Николай Скорик, ведущий — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Гордин.