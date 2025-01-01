Спектакль Хореографический вечер «Сотворения»

Гала-концерт молодых звезд балета в Академии Русского балета

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой с гордостью представляет гала-концерт студентов кафедры балетмейстерского образования. Это событие станет настоящим праздником искусства и таланта, так как молодые исполнители впервые выйдут на сцену Белого зала с программой, которая соединяет современные interpretacje балета с верностью традициям великой школы Вагановой.

Неповторимая программа

В хореографическом цикле «Сотворения» зрители смогут погрузиться в вечные темы человеческого пути, любви и духовного поиска. Эти глубокие идеи будут раскрыты через призму танца и музыки, что обещает оставить след в душе у каждого зрителя.

Мифология и религия в танце

Кроме того, программа дополнена номерами, вдохновлёнными мифологическими и религиозными сюжетами. В числе ожидаемых произведений — «Похищение Европы» и «Каин и Авель», которые в уникальной интерпретации студентов Академии обещают удивить и заворожить зрителей.

Завершение концерта

Завершит концерт масштабная хореографическая композиция «Сказка странствий», созданная на музыку Альфреда Шнитке из одноимённого фильма. Эта работа не оставит равнодушным ни одного поклонника балета.

Приходите и станьте частью этого незабываемого вечера, который подарит вам множество ярких эмоций и впечатлений!