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Хор Валаамского монастыря
Киноафиша Хор Валаамского монастыря

Хор Валаамского монастыря

6+
Возраст 6+

О концерте

Рождественская программа хора Валаамского монастыря

На сцене БКЗ «Октябрьский» выступит уникальный творческий коллектив - Хор Валаамского монастыря с концертной программой «Свет Христов просвещает всех». В программе прозвучат яркие и эмоционально глубокие произведения, посвященные празднику Христова Рождества.

Зрители смогут насладиться древними распевами, которыми славится Валаамский монастырь. Эти музыкальные произведения перенесут нас в первые века христианства и подарят возможность услышать валаамский распев, известный своей уникальностью.

Разнообразие музыкального наследия

Во время концерта хором будут исполнены произведения из разных уголков мира. Мы услышим, как хвалят Господа в Греции, Сербии, Болгарии, Грузии и даже Аргентине в праздники Рождества. Также зрителей ждут редко исполняемые композиции, такие как «Ave Maria» А. Пьяцоллы и «Паломничество» А. Рамиреса, известная как мелодия из передачи «В Мире Животных» в исполнении оркестра Поля Мориа.

Кроме того, в концерте прозвучат произведения таких композиторов, как П. Чесноков и С. Рахманинов, а также сочинения, написанные специально для этого рождественского представления руководителем хора Александром Бордаком.

Поэзия в музыке

Культурная составляющая программы будет дополнена стихами. Зрители смогут услышать переводы музыкальных произведений на иностранных языках, представленные в поэтической форме.

Хор Валаамского монастыря был официально создан в августе 2005 года в честь восстановления и освящения Спасо-Преображенского собора и представляет собой церковно-певческий коллектив. Хор ежегодно участвует в Патриарших богослужениях на Валааме, акцентируя внимание на культурно-просветительской деятельности и духовно-патриотическом воспитании.

Продолжительность концерта - 1 час 30 минут. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет. Ждем вас на незабываемых концертах хора Валаамского монастыря!

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В других городах
Январь
7 января четверг
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 1100 ₽

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