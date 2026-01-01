Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хор Валаамского монастыря
Киноафиша Хор Валаамского монастыря

Хор Валаамского монастыря

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерты хора Валаамского монастыря в капелле Санкт-Петербурга

В капелле Санкт-Петербурга состоятся выступления хора Валаамского монастыря. Этот коллектив был основан в 2005 году после освящения верхнего храма Спасо-Преображенского собора на Острове Валаам. За двадцать лет своего существования хор дал более тысячи концертов как в России, так и за её пределами, завоевав признание за глубокие содержательные программы и уникальную духовность в исполнении.

Хор известен своими авторскими концертными программами, такими как «Вера и Победа», «Свет Христов просвещает всех» и «Забытая война». Концерты хора особенно понравятся тем, кто ценит православную музыку и глубокие исторические темы.

Новая программа «Люблю Отчизну я!»

В новой программе хора «Люблю Отчизну я!» прозвучат произведения на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова и Сергея Есенина. Эти два поэта, представляющие разные эпохи, творчески были близки друг другу.

В их творчестве проходят сквозные темы: вера в Бога, свобода духа, высокое чувство национального самосознания и любовь к Родине.

Лермонтов наблюдал за земными событиями с Божественной высоты, в то время как Есенин, напротив, черпал вдохновение из просторов родной земли, устремляя взгляд к небесам.

На концерте певцы хора Валаамского монастыря раскроют перед слушателями диалог сквозь время — темы Бога, Человека, Любви и Родины через великое поэтическое наследие и изящную музыку.

Приглашаем вас на концерты хора Валаамского монастыря! Не пропустите возможность соприкоснуться с настоящим искусством.

Купить билет на концерт Хор Валаамского монастыря

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
1 ноября воскресенье
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 1000 ₽

Фотографии

Хор Валаамского монастыря Хор Валаамского монастыря Хор Валаамского монастыря Хор Валаамского монастыря

В ближайшие дни

Легендарные саундтреки. Музыка и кино
0+
Живая музыка

Легендарные саундтреки. Музыка и кино

21 ноября в 19:00 Яани Кирик
от 1500 ₽
Рок-Хиты на виолончелях при свечах
6+
Классическая музыка

Рок-Хиты на виолончелях при свечах

22 августа в 19:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Орган при свечах: кружева барокко и французская готика
6+
Классическая музыка

Орган при свечах: кружева барокко и французская готика

25 августа в 19:30 Собор Успения Пресвятой Девы Марии
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше