Хор Валаамского монастыря

Концерты хора Валаамского монастыря в капелле Санкт-Петербурга

В капелле Санкт-Петербурга состоятся выступления хора Валаамского монастыря. Этот коллектив был основан в 2005 году после освящения верхнего храма Спасо-Преображенского собора на Острове Валаам. За двадцать лет своего существования хор дал более тысячи концертов как в России, так и за её пределами, завоевав признание за глубокие содержательные программы и уникальную духовность в исполнении.

Хор известен своими авторскими концертными программами, такими как «Вера и Победа», «Свет Христов просвещает всех» и «Забытая война». Концерты хора особенно понравятся тем, кто ценит православную музыку и глубокие исторические темы.

Новая программа «Люблю Отчизну я!»

В новой программе хора «Люблю Отчизну я!» прозвучат произведения на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова и Сергея Есенина. Эти два поэта, представляющие разные эпохи, творчески были близки друг другу.

В их творчестве проходят сквозные темы: вера в Бога, свобода духа, высокое чувство национального самосознания и любовь к Родине.

Лермонтов наблюдал за земными событиями с Божественной высоты, в то время как Есенин, напротив, черпал вдохновение из просторов родной земли, устремляя взгляд к небесам.

На концерте певцы хора Валаамского монастыря раскроют перед слушателями диалог сквозь время — темы Бога, Человека, Любви и Родины через великое поэтическое наследие и изящную музыку.

Приглашаем вас на концерты хора Валаамского монастыря! Не пропустите возможность соприкоснуться с настоящим искусством.