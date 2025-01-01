Хор Валаамского Монастыря

19 августа 2005 года на Острове Валааме произошло долгожданное событие – после 50 лет запустения и 15 лет реставрационных работ состоялось освящение верхнего храма Спасо-Преображенского собора. Праздничную Божественную Литургию возглавлял Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. По благословению игумена Валаамской обители, епископа Троицкого Панкратия, в этот день в храме выступили профессиональные музыканты, которые стали основой хора.
С момента своего основания хор активно участвует в праздничных богослужениях на Валааме, выступая на попечительском совете и фестивалях православной музыки. За годы своего существования он создал множество авторских концертных программ, таких как:
2025 год станет юбилейным для хора – он отметит свое двадцатилетие! За это время хор дал более 1000 концертов как в России, так и за ее пределами, завоевав любовь зрителей от Балтийска до Владивостока, от Мурманска до Севастополя. Зрителей привлекают глубокие и содержательные программы, уникальное звучание и яркость голосов.
В честь своего Юбилея хор планирует провести праздничные выступления в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Программа будет включать наиболее яркие и запоминающиеся произведения из представленных выше концертных программ.
Ждем вас на концертах хора Валаамского монастыря! Каждый зритель найдёт что-то особенное для себя.