Хор Валаамского Монастыря
6+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт хора Валаамского монастыря

19 августа 2005 года на Острове Валааме произошло долгожданное событие – после 50 лет запустения и 15 лет реставрационных работ состоялось освящение верхнего храма Спасо-Преображенского собора. Праздничную Божественную Литургию возглавлял Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. По благословению игумена Валаамской обители, епископа Троицкого Панкратия, в этот день в храме выступили профессиональные музыканты, которые стали основой хора.

История хора

С момента своего основания хор активно участвует в праздничных богослужениях на Валааме, выступая на попечительском совете и фестивалях православной музыки. За годы своего существования он создал множество авторских концертных программ, таких как:

  • «Вера и Победа» - посвящена Великой Победе нашего народа в Великой Отечественной войне.
  • «Свет Христов просвещает всех» - включает произведения праздника Рождества Христова различных стран.
  • «Забытая война» - помнит о начале Первой мировой войны.
  • «Есенин», «Лермонтов», «Свет Валаама» - музыкально-поэтические программы, рассказывающие о истории обители.
  • «Великая Любовь» - программа в память Архимандрита Мефодия.

Планируемые мероприятия

2025 год станет юбилейным для хора – он отметит свое двадцатилетие! За это время хор дал более 1000 концертов как в России, так и за ее пределами, завоевав любовь зрителей от Балтийска до Владивостока, от Мурманска до Севастополя. Зрителей привлекают глубокие и содержательные программы, уникальное звучание и яркость голосов.

В честь своего Юбилея хор планирует провести праздничные выступления в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Программа будет включать наиболее яркие и запоминающиеся произведения из представленных выше концертных программ.

Ждем вас на концертах хора Валаамского монастыря! Каждый зритель найдёт что-то особенное для себя.

Октябрь
17 октября пятница
19:01
Ростовская филармония Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 170
от 1500 ₽

