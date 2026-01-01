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Хор Валаамского монастыря. Юбилейный концерт – 20 лет
Киноафиша Хор Валаамского монастыря. Юбилейный концерт – 20 лет

Хор Валаамского монастыря. Юбилейный концерт – 20 лет

6+
Возраст 6+

О концерте

Двадцатилетие Хора Валаамского монастыря

Хор Валаамского монастыря готовится отметить свое двадцатилетие. Коллектив был основан в 2005 году после освящения верхнего храма Спасо-Преображенского собора на Валааме. За эти годы хор исполнил более 1000 концертов в России и за границей, создавая авторские тематические программы.

Тематические программы

Среди популярных программ можно выделить:

  • «Вера и победа» — посвященная Великой победе нашего народа в Великой Отечественной войне;
  • «Свет Христов просвещает всех» — сборник произведений, отражающих дух Рождества Христова разных стран;
  • «Забытая война» — программа в память о начале Первой мировой войны;
  • «Есенин» и «Лермонтов» — музыкально-поэтические повествования о жизни и творчестве известных поэтов;
  • «Великая Любовь» — посвященная светлой памяти Архимандрита Мефодия.

История и достижения

19 августа 2005 года на Острове Валааме произошло значимое событие. После 50 лет запустения и 15 лет реставрационных работ, состоялось освящение верхнего храма Спасо-Преображенского собора. Праздничную Божественную Литургию возглавил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. По благословению игумена Валаамской обители, епископа Троицкого Панкратия, были приглашены профессиональные музыканты, составившие основу хора.

С тех пор хор регулярно участвует в праздничных богослужениях, а также в фестивалях православной музыки. Коллектив продолжает создавать уникальные концертные программы, которые приобрели популярность по всей России.

Искусство и духовность

Хор известен глубокими и содержательными программами, уникальным звучанием и особой духовностью в исполнении. Концерты привлекают как любителей православной музыки, так и тех, кто ценит глубокие духовные произведения.

В 2025 году коллектив отметит юбилей своей творческой деятельности, продолжая радовать слушателей высоким искусством и духовной глубиной своего исполнения.

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