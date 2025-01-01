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Билеты от 1000₽
Киноафиша Хор Валаамского монастыря «Юбилейный концерт — 20 лет»

Хор Валаамского монастыря «Юбилейный концерт — 20 лет»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Хора Валаамского монастыря

Не пропустите уникальную возможность стать частью юбилейного концерта Хора Валаамского монастыря, посвященного 20-летию его деятельности. Мероприятие пройдет в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, который славится своей уникальной акустикой и величественной атмосферой.

О Хоре Валаамского монастыря

Хор Валаамского монастыря был основан в 2003 году и с тех пор стал известен не только в России, но и за ее пределами. Коллектив исполняет духовную музыку, а также классические произведения, сочетая традиционные русские мотивы с современными музыкальными направлениями.

Что вас ждет на концерте?

На юбилейном концерте вы сможете услышать как традиционные, так и новые произведения в исполнении талантливых певцов. Также в программе запланированы специальные номера, которые позволят вам глубже погрузиться в атмосферу монастырского пения.

Как добраться

Зал церковных соборов находится в самом сердце Москвы. Вы можете воспользоваться общественным транспортом, а также такси. Убедитесь, что вы заранее планируете свой маршрут!

Не упустите шанс!

Юбилейный концерт Хора Валаамского монастыря — это не только музыкальное событие, но и возможность прикоснуться к духовной культуре России. Ждем вас на этом незабываемом вечере!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 ноября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1000 ₽

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