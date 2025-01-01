Хор Валаамского монастыря «Юбилейный концерт — 20 лет»

Юбилейный концерт Хора Валаамского монастыря

Не пропустите уникальную возможность стать частью юбилейного концерта Хора Валаамского монастыря, посвященного 20-летию его деятельности. Мероприятие пройдет в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, который славится своей уникальной акустикой и величественной атмосферой.

О Хоре Валаамского монастыря

Хор Валаамского монастыря был основан в 2003 году и с тех пор стал известен не только в России, но и за ее пределами. Коллектив исполняет духовную музыку, а также классические произведения, сочетая традиционные русские мотивы с современными музыкальными направлениями.

Что вас ждет на концерте?

На юбилейном концерте вы сможете услышать как традиционные, так и новые произведения в исполнении талантливых певцов. Также в программе запланированы специальные номера, которые позволят вам глубже погрузиться в атмосферу монастырского пения.

Как добраться

Зал церковных соборов находится в самом сердце Москвы. Вы можете воспользоваться общественным транспортом, а также такси. Убедитесь, что вы заранее планируете свой маршрут!

Не упустите шанс!

Юбилейный концерт Хора Валаамского монастыря — это не только музыкальное событие, но и возможность прикоснуться к духовной культуре России. Ждем вас на этом незабываемом вечере!