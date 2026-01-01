Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я!

Концерт хора Валаамского монастыря с новой программой

В новой программе хора Валаамского монастыря под названием «Люблю Отчизну я!» прозвучат произведения на стихи двух великих русских поэтов: Михаила Юрьевича Лермонтова и Сергея Есенина. Несмотря на то, что они работали в разных эпохах, их творчество объединяет глубокая тема веры в Бога и любви к Родине.

Темы, которые соединяют поэтов

Лермонтов и Есенин затрагивают важнейшие аспекты человеческого существования: свободу духа, высокие чувства национального самосознания и любовь к своей стране. Обе их поэзия проникнута искренностью и силой слова, каждое из которых, по сути, уникально, но в то же время отражает общие идеи и чувства.

Диалог через века

Можно представить Лермонтова, наблюдающего за миром с Божественной высоты, и Есенина, смотрящего в небесные дали с просторов родной земли. Это два взгляда на одну и ту же истину, что позволяет создать уникальный музыкальный и поэтический диалог на сцене. Темы Бога, Человека, Любви и Родины будут раскрыты певцами хора через высокое искусство.

Ждем вас на концертах хора Валаамского монастыря! Не упустите возможность насладиться великими произведениями и погрузиться в атмосферу наполненную поэзией и музыкой.