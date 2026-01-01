Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я!

Новая программа Хора Валаамского монастыря «Люблю отчизну я!»

Хор Валаамского монастыря приглашает зрителей на уникальную программу, которая состоится в одном из лучших залов Москвы — Зале Церковных Соборов. Концерт пройдет в рамках музыкального проекта «Имена на все времена» и обещает стать настоящим событием для любителей поэзии и музыки.

Творческое видение

Составитель программы и ее аранжировщик — Александр Бордак, солист и лауреат международных конкурсов, который также исполняет роль художественного руководителя хора. В новой программе прозвучат произведения на стихи двух великих русских поэтов: Михаила Лермонтова и Сергея Есенина.

Темы и мотивы

Оба поэта, несмотря на различия в эпохах, были связаны общей темой веры в Бога, национального самосознания и любви к Родине. Эти глубинные чувства и прослеживаются в творчестве Лермонтова и Есенина.

Содержание программы

Центральным мотто программы станут слова «В начале было Слово». Именно на этом фундаменте программа строится, объединяя произведения поэтов в единое целое. Лермонтов, наблюдающий за миром с высоты, и Есенин, созерцающий родную землю, создают мощный диалог, который будет раскрыт на концерте.

Темы концерта

На пути к прославлению таких твердокаменных тем, как Бог, Человек, Любовь и Родина, певцы хора Валаамского монастыря подарят слушателям неповторимые эмоции через великое поэтическое наследие и прекрасную музыку.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события, дарящего вдохновение и глубокие размышления о вечных ценностях.