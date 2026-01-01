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Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я!
Билеты от 1500₽
Киноафиша Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я!

Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я!

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Новая программа Хора Валаамского монастыря «Люблю отчизну я!»

Хор Валаамского монастыря приглашает зрителей на уникальную программу, которая состоится в одном из лучших залов Москвы — Зале Церковных Соборов. Концерт пройдет в рамках музыкального проекта «Имена на все времена» и обещает стать настоящим событием для любителей поэзии и музыки.

Творческое видение

Составитель программы и ее аранжировщик — Александр Бордак, солист и лауреат международных конкурсов, который также исполняет роль художественного руководителя хора. В новой программе прозвучат произведения на стихи двух великих русских поэтов: Михаила Лермонтова и Сергея Есенина.

Темы и мотивы

Оба поэта, несмотря на различия в эпохах, были связаны общей темой веры в Бога, национального самосознания и любви к Родине. Эти глубинные чувства и прослеживаются в творчестве Лермонтова и Есенина.

Содержание программы

Центральным мотто программы станут слова «В начале было Слово». Именно на этом фундаменте программа строится, объединяя произведения поэтов в единое целое. Лермонтов, наблюдающий за миром с высоты, и Есенин, созерцающий родную землю, создают мощный диалог, который будет раскрыт на концерте.

Темы концерта

На пути к прославлению таких твердокаменных тем, как Бог, Человек, Любовь и Родина, певцы хора Валаамского монастыря подарят слушателям неповторимые эмоции через великое поэтическое наследие и прекрасную музыку.

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события, дарящего вдохновение и глубокие размышления о вечных ценностях.

Купить билет на концерт Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я!

Помощь с билетами
Октябрь
18 октября воскресенье
17:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1500 ₽

Фотографии

Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я! Хор Валаамского монастыря. Люблю Отчизну я!

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