Киноафиша Хор Вааламского Монастыря

Хор Вааламского Монастыря

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт классической музыки: Хор Вааламского Монастыря в Уфе

Вас ждет незабываемый вечер классической музыки! Хор Вааламского Монастыря выступит с уникальной программой, которая подарит зрителям погружение в мир духовной музыки и русской классики.

О Хоре

Хор Вааламского Монастыря — один из самых известных хоров России, прославленный своим уникальным звучанием и высоким уровнем исполнения. Этот коллектив активно гастролирует как в России, так и за ее пределами, радуя слушателей гармонией и эмоциональной насыщенностью своих выступлений.

Программа концерта

На концерте в Уфе будут представлены произведения классических композиторов, а также духовные песнопения. Вы сможете услышать произведения, которые вдохновляют и наполняют душу светом и теплом.

Интересный факт

Вааламский монастырь славится не только своим хором, но и удивительной природой острова, на котором он расположен. Это место считается одним из самых святых в России и привлекает многих паломников и туристов.

Ждем вас на этом незабываемом событии!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 17 ноября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 800 ₽

