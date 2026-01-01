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Хор Турецкого
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Хор Турецкого

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт хора Турецкого в Санкт-Петербурге: лучшие номера в одном шоу

В БКЗ «Октябрьский» состоится концерт хора Турецкого с программе «Хор Турецкого. Лучшее». Это событие станет настоящим праздником для любителей музыки. В программе — знаковые номера из репертуара хора, которые радуют зрителей на протяжении многих лет.

Музыка, проверенная временем

Концерт включает в себя хиты различных жанров и стилей, каждая из которых имеет свою уникальную историю. Михаил Турецкий подчеркивает, что для выступления был подобран музыкальный материал, способный порадовать как давних поклонников, так и новых слушателей, интересующихся разнообразными направлениями.

Программа, созданная с любовью

«Хор Турецкого. Лучшее» — это итог огромного труда и опыта артистов. Все номера доказали свою популярность и любви зрителей. Михаил Турецкий отметил: «Мы можем исполнить любую музыку, которая есть в природе. Но точно знаем, какая из них понравится зрителю. Сегодня мы собрали программу-любовь, программу-подарок нашим поклонникам. Те, кто уже давно с нами, услышат самые любимые композиции разных лет.»

Сила и мощь творчества

«Хор Турецкого. Лучшее» — квинтэссенция их творчества, объединяющая силу и мощь исполнения. Это отражение многолетнего пути музыкального коллектива, в котором каждый зритель найдет свои любимые моменты.

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В других городах
Декабрь
13 декабря воскресенье
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2000 ₽

Фотографии

Хор Турецкого

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