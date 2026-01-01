Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хор Турецкого: Вам, любимые!
Киноафиша Хор Турецкого: Вам, любимые!

Хор Турецкого: Вам, любимые!

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт хора Турецкого к 8 марта в Челябинске

Арт-группа Хор Турецкого приглашает зрителей на праздничный концерт в честь Международного женского дня. Место встречи — МТС Live Холл Челябинск. Артисты подготовили уникальную программу, ориентированную на предпочтения своих зрительниц.

Музыка для женщин

В программе концерта звучат пронизанные чувствами баллады о любви и мировые хиты, представленные в эксклюзивных аранжировках. Голоса исполнителей варьируются от заоблачного тенора-альтино до обволакивающего баса-профундо, что создаёт неповторимую атмосферу романтики и нежности.

Праздник весны

Этот концерт — отличный способ отметить весенний праздник. Подарите своим любимым незабываемые эмоции и погрузитесь в атмосферу музыки и творчества, которую создаст Хор Турецкого. Настройтесь на волну любви и наслаждайтесь фейерверком эмоций, который подарит этот вечер.

Купить билет на концерт Хор Турецкого: Вам, любимые!

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
15:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2500 ₽
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2500 ₽
8 марта воскресенье
15:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 2200 ₽
19:00
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
от 2200 ₽
9 марта понедельник
18:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 2800 ₽
10 марта вторник
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Органный вторник
6+
Классическая музыка
Органный вторник
3 марта в 20:00 Анненкирхе
от 800 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
16 мая в 22:30 Анненкирхе
от 1900 ₽
#В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина
6+
Классическая музыка
#В_Свечах: Шедевры классики в Усадьбе Державина
28 февраля в 18:00 Музей-усадьба Державина
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше