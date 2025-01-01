Хор Турецкого. Лучшее

Хор Турецкого представляет программу «Лучшее» — результат колоссального труда и многолетнего опыта артистов. Этот концерт объединяет легендарные номера из различных концертных программ, создавая блестящее собрание хитов разных жанров и стилей. Каждый номер имеет свою уникальную историю, но все они неизменно любимы зрителями.
Эта программа — квинтэссенция творчества хора, наполненная силой и мощью.
Не упустите возможность стать частью этого грандиозного музыкального события. Приходите на концерт Хора Турецкого и насладитесь лучшими композициями, которые покорили сердца миллионов.