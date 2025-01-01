Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хор Турецкого. Лучшее
Киноафиша Хор Турецкого. Лучшее

Хор Турецкого. Лучшее

Главный мужской хор российской эстрады 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Хор Турецкого представляет программу «Лучшее» — результат колоссального труда и многолетнего опыта артистов. Этот концерт объединяет легендарные номера из различных концертных программ, создавая блестящее собрание хитов разных жанров и стилей. Каждый номер имеет свою уникальную историю, но все они неизменно любимы зрителями.

Эта программа — квинтэссенция творчества хора, наполненная силой и мощью.

Что Ожидать

  • Легендарные номера: Программа включает в себя хиты, которые стали знаковыми для разных поколений.
  • Разнообразие стилей: В программе представлены произведения различных жанров, от классики до современной музыки.
  • Лучшие композиции: Поклонники услышат свои любимые песни, которые Хор Турецкого исполнял на протяжении многих лет.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного музыкального события. Приходите на концерт Хора Турецкого и насладитесь лучшими композициями, которые покорили сердца миллионов.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 19 октября
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
19:00 от 2000 ₽
Пермь, 22 октября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 2500 ₽
Рязань, 12 ноября
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Султан Лагучев
6+
Поп
Султан Лагучев
13 октября в 19:00 Тинькофф-холл
от 2000 ₽
Шура. Юбилейный концерт
18+
Поп
Шура. Юбилейный концерт
25 октября в 19:00 Тинькофф-холл
от 2000 ₽
Психея — XXX лет Киберэмокора!
16+
Рок
Психея — XXX лет Киберэмокора!
26 сентября в 19:00 Dom Печати
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше