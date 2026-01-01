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Хор Сретенского монастыря
Билеты от 900₽
Киноафиша Хор Сретенского монастыря

Хор Сретенского монастыря

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте

Концерт хора Московского Сретенского монастыря

В Доме музыки пройдет выступление хора Московского Сретенского монастыря под руководством художественного руководителя и дирижера Андрея Полторухина. Этот коллектив, с более чем шестисотлетней историей, олицетворяет лучшие традиции русской духовной певческой культуры.

Традиции хорового наследия

Хор Московского Сретенского монастыря активно участвует в богослужебной жизни и приносит духовную музыку широкой аудитории. После сложных исторических периодов, таких как богоборческие времена и «русское безвременье» конца ХХ и начала XXI столетий, коллектив расширил свою деятельность. Хор стремится донести национальное хоровое наследие краеугольными камнями духовной, классической и народной музыки до людей не только в России, но и за ее пределами.

Современный состав и ценности

Современный состав хора начал формироваться в начале 90-х годов из молодых и талантливых хористов. Для них Сретенский хор стал не просто профессиональным коллективом, а братством, где высокие ценности — вера, служение и ответственность — занимают центральное место. Приверженность к идеям соборности и единства сделала хор одним из символов русской духовной и певческой культуры.

Репертуар и уникальная манера исполнения

Хор отличается уникальной исполнительской манерой, позволяющей по-новому воспринимать как богослужебные песнопения, так и популярные народные песни. В репертуаре коллектива представлены не только духовные, но и русские, украинские, казачьи песни, а также когда-то любимые дореволюционные и советские романсы и вальсы в особых хоровых аранжировках.

Продолжительность мероприятия

Концерт будет состоять из двух отделений по 45 минут. В программе возможны изменения.

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Сентябрь
Ноябрь
Март
17 сентября четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽
25 ноября среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽
23 марта вторник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽

Фотографии

Хор Сретенского монастыря

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