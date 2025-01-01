Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хор Сретенского монастыря
Билеты от 900₽
Киноафиша Хор Сретенского монастыря

Хор Сретенского монастыря

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Возрождение традиций и музыкального наследия

Свыше шестисот лет хор Московского Сретенского монастыря хранит традиции русской духовной певческой культуры. Главным направлением в деятельности этого древнейшего хорового коллектива является участие в богослужебной жизни.

Расширение миссии

После бурных событий XX века возрожденный хор вышел за пределы церковной ограды. Сегодня он стремится донести лучшее из национального (духовного, классического, народного, песенного) хорового наследия до широкой аудитории не только в России, но и за её пределами.

Современный состав и ценности

Современный состав хора формировался с начала 90-х годов из молодых хористов. Для них Сретенский хор стал символом братства по Духу, где вера в Бога, служение Матери Церкви, ответственность, мужественность и надежность представляют собой основные ценности.

Уникальная исполнительская манера

Хор Сретенского монастыря символизирует соборность и единство. Его исполнители обладают уникальной манерой, позволяющей по-новому воспринимать и прочувствовать как богослужебные песнопения, так и известные народные, популярные песни.

Разнообразие репертуара

В программе хора присутствует множество жанров: русские, украинские, казачьи песни, а также песни военных лет. Особое место занимаю любимые романсы и вальсы дореволюционного и советского времен в уникальных хоровых аранжировках.

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Следите за анонсами, чтобы не пропустить концерты этого выдающегося коллектива!

Купить билет на концерт Хор Сретенского монастыря

Помощь с билетами
Март
Май
25 марта среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽
25 мая понедельник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 900 ₽

Фотографии

Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря

В ближайшие дни

16+
Сказки Гофмана
15 ноября в 19:00 Геликон-опера
Билеты
Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди
6+
Классическая музыка
Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди
29 ноября в 17:00 Музей Пушкина
от 1099 ₽
Егор Свирский. Сольный концерт
18+
Юмор
Егор Свирский. Сольный концерт
1 ноября в 21:30 КДК «Большевик»
от 1100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше