Возрождение традиций и музыкального наследия

Свыше шестисот лет хор Московского Сретенского монастыря хранит традиции русской духовной певческой культуры. Главным направлением в деятельности этого древнейшего хорового коллектива является участие в богослужебной жизни.

Расширение миссии

После бурных событий XX века возрожденный хор вышел за пределы церковной ограды. Сегодня он стремится донести лучшее из национального (духовного, классического, народного, песенного) хорового наследия до широкой аудитории не только в России, но и за её пределами.

Современный состав и ценности

Современный состав хора формировался с начала 90-х годов из молодых хористов. Для них Сретенский хор стал символом братства по Духу, где вера в Бога, служение Матери Церкви, ответственность, мужественность и надежность представляют собой основные ценности.

Уникальная исполнительская манера

Хор Сретенского монастыря символизирует соборность и единство. Его исполнители обладают уникальной манерой, позволяющей по-новому воспринимать и прочувствовать как богослужебные песнопения, так и известные народные, популярные песни.

Разнообразие репертуара

В программе хора присутствует множество жанров: русские, украинские, казачьи песни, а также песни военных лет. Особое место занимаю любимые романсы и вальсы дореволюционного и советского времен в уникальных хоровых аранжировках.

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Следите за анонсами, чтобы не пропустить концерты этого выдающегося коллектива!