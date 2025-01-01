Меню
Хор Сретенского монастыря
6+
О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря

Приглашаем вас на юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, посвященный 30-летию этого выдающегося коллектива. В программе мы увидим соборный образ российской певческой культуры, который соединит времена и народы, прошлое и будущее нашей великой страны.

Сегодня духовная музыка и песни военной поры воспринимаются не просто как исторические памятники, но и как живое, действенное искусство современности. Хор стремится сохранить духовные традиции и песенную культуру России, и в этом концерте прозвучат уникальные образцы духовной музыки, а также любимые песни, которые по праву завоевали симпатию публики.

Художественные руководители

Хор ведет художественный руководитель Андрей Полторухин, который с любовью и вниманием подходит к каждой программе. Директор хора, композитор Федор Степанов, также вносит свой вклад в создание уникального репертуара.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу духовной музыки и ощутить ее силу на концерте Хора Сретенского монастыря. Это событие обещает стать значимым и незабываемым для всех любителей театрального искусства и музыки.

Декабрь
10 декабря среда
19:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
от 1200 ₽

Фотографии

Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря

