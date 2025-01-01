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Хор Сретенского монастыря
Киноафиша Хор Сретенского монастыря

Хор Сретенского монастыря

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря

Приглашаем вас на уникальное событие — юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, приуроченный к 30-летию коллектива. Это выступление станет настоящим праздником для ценителей духовной музыки и песенной культуры России.

Соединение времен и народов

Концерт обещает стать ярким событием, которое соединит прошлое и будущее великой страны. В программе прозвучат как уникальные образцы духовной музыки, так и любимые песни военной поры, которые стали неотъемлемой частью нашей истории. Эти произведения воспринимаются не только как памятники минувших времен, но и как живые элементы современности.

Миссия Хора

Хор Сретенского монастыря и его художественный руководитель Андрей Полторухин продолжают важную миссию — хранить и развивать духовные традиции России. В концерте прозвучат произведения, которые уже полюбились публике и стали символом глубокой связи поколений.

Дирекция и композитор

Директор хора Федор Степанов, композитор и талантливый музыкант, также примет участие в создании этого музыкального вечера. Его работы известны своей глубиной и эмоциональностью, что привлекает внимание зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире духовной музыки. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 8 декабря
Пирамида Казань, Московская, 3
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря Хор Сретенского монастыря

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