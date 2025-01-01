Юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря

Приглашаем вас на уникальное событие — юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, приуроченный к 30-летию коллектива. Это выступление станет настоящим праздником для ценителей духовной музыки и песенной культуры России.

Соединение времен и народов

Концерт обещает стать ярким событием, которое соединит прошлое и будущее великой страны. В программе прозвучат как уникальные образцы духовной музыки, так и любимые песни военной поры, которые стали неотъемлемой частью нашей истории. Эти произведения воспринимаются не только как памятники минувших времен, но и как живые элементы современности.

Миссия Хора

Хор Сретенского монастыря и его художественный руководитель Андрей Полторухин продолжают важную миссию — хранить и развивать духовные традиции России. В концерте прозвучат произведения, которые уже полюбились публике и стали символом глубокой связи поколений.

Дирекция и композитор

Директор хора Федор Степанов, композитор и талантливый музыкант, также примет участие в создании этого музыкального вечера. Его работы известны своей глубиной и эмоциональностью, что привлекает внимание зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире духовной музыки. Ждем вас на концерте!