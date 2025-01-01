Юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря

Приглашаем вас на юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, приуроченный к 30-летию этого выдающегося коллектива. В этом уникальном мероприятии соберутся лучшие образцы российской певческой культуры, соединяющие времена и народы, прошлое и будущее великой страны.

Духовная музыка в современном контексте

Сегодня духовная музыка и песни военной поры воспринимаются не только как бесценные исторические памятники, но и как живой, действенный элемент современности. Хор Сретенского монастыря исполняет эти произведения с огромной тщательностью, сохраняя их духовные традиции и песенную культуру России.

Программа концерта

В концерте прозвучат уникальные образцы духовной музыки, а также любимые песни, которые завоевали сердца публики на протяжении многих лет. Это будет возможность не только насладиться прекрасным исполнением, но и прикоснуться к важнейшим аспектам нашей культуры.

Руководство хора

Художественный руководитель хора – Андрей Полторухин, а директор хора и композитор – Федор Степанов. Под их чутким руководством хор продолжает развиваться и радовать зрителей качественным и глубоким музыкальным искусством.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!